Polémica en el Barcelona: el inesperado dardo de Lewandowski a Xavi y la respuesta del entrenador

Barcelona afronta un inicio de temporada irregular. Luego de un mercado de pases en el que incorporó a grandes figuras como Robert Lewandowski, Jules Koundé o Raphinha, su andar en la Liga de España está a la altura de los nombres (perdió un solo encuentro ante el Real Madrid y está a solo un punto de la cima, que está en manos del Merengue), pero en la Champions League fracasó: quedó eliminado en la fase de grupos con una fecha de antelación.

A horas del último duelo del equipo en la competencia (frente al Viktoria Pilsen), Lewandowski le brindó una entrevista a La Vanguardia en la que fue contemplativo en cuanto al tropiezo, que obligará al blaugrana a seguir camino en la Europa League. “Con lo que ha sufrido el Barsa en los últimos años no se puede pretender que en un mes cambie todo. Necesita tiempo y seguro que mejorará, e incluso volverá a ser el mejor. Estamos evolucionando. No esperaba llegar y que todo fuera bien en la primera temporada. Es un proceso que lleva tiempo y requiere paciencia”, indicó.

Sin embargo, una frase sonó como un dardo hacia Xavi Hernández, entrenador del conjunto culé y un referente del juego de posición, en su época de futbolista y hoy como orientador. “Hay que afrontar algunas situaciones con más inteligencia. En el fútbol a veces hay que saber cómo ganar y no cómo jugar para ganar, que es lo que nos ha pasado”.

Las palabras del delantero, de 34 años, hicieron ruido en Cataluña. Y el ex mediocampista debió responder a la requisitoria de los medios en su visita a República Checa. Respaldó la mirada general del atacante: “En ocasiones falta madurez y empaque como equipo”. Incluso lo elogió: “Él sabe competir y tiene toda la razón. Hay que saber competir”.

Aunque defendió con firmeza su postura futbolística: “No tiene nada que ver con la idea de juego. No es de estilo ni idea. Se refiere a saber competir en momentos puntuales. Tenemos a muchos jóvenes y nos ha tocado el peor grupo de Champions en años, hemos tenido lesiones... No son excusas pero nos ha mermado”, justificó.

Lewandowski, que viene de marcar el gol del triunfo ante Valencia por la Liga, no será de la partida ante el Viktoria por “molestias en la espalda”. Aunque sí llegaría sin problemas al choque frente al Almería del próximo sábado en el Camp Nou, por la fecha 13 del certamen español.

