Cavani se lesionó en Valencia y encendió las alarmas en la selección de Uruguay

*Así fue la lesión de Edinson Cavani

Malas noticias para la selección de Uruguay este sábado porque Edinson Cavani se retiró lesionado del partido entre Valencia y Barcelona. El delantero fue quien pidió ser reemplazado cuando iban tan solo 17 minutos de partido y, cuando restan 21 días para el comienzo del Mundial de Qatar, esto parece ser un dolor de cabeza para la Celeste.

Si bien aún no hay un parte médico que explique qué es lo que le ocurrió al ex artillero del PSG, en las imágenes se puede observar cómo él se sienta en el césped del campo de juego y se toma el tobillo derecho, justamente una zona en la que ya ha tenido problemas.

Los gestos de dolor de Cavani fueron claros al abandonar el campo de juego y hay preocupación en Uruguay. Cabe recordar que el 15 de octubre, cuando marcó dos goles ante Elche, también tuvo que salir durante el entretiempo en ese por un inconveniente físico en ese mismo lugar. Justamente, después de aquel compromiso, fue consultado sobre el tema porque había versiones que indicaban que el dolor era en su rodilla: “No, no, no, la rodilla no. Es ahí un poco el tobillo, que se ha hinchado un poquito, pero bueno. Es cuestión de días, y ya estaremos nuevamente”, declaró en diálogo con Movistar Plus+ en esa jornada.

Ahora, quedó evidenciado que no se trata de una lesión menor ya que no pudo completar siquiera 20 minutos del partido ante Barcelona cuando restan 21 días para el inicio del Mundial de Qatar. Uruguay debutará el jueves 24 de noviembre ante Corea del Sur por la primera fecha del Grupo H. Luego, se medirá el lunes 28 contra Portugal y cerrará su participación en esa zona frente a Ghana el viernes 2 de diciembre.

El ex delantero del PSG y Manchester United ha jugado apenas siete compromisos con el Valencia desde su llegada este temporada y ha marcado cuatro goles, por los que sus actuaciones han sido más que positivas. Sin embargo, es claro que no está al cien por ciento en el aspecto físico y esto es un gran inconveniente para el club español, que merodea en la mitad de la tabla de La Liga, y para el combinado sudamericano.

Es que el hombre de 35 años que fue incluido en la prelista de 55 apellidos es una fija en la nómina de 26 que presentará en los próximos días Diego Alonso, pes a que no es seguro que él o Luis Suárez vayan a ser utilizados como titulares en un plantel en el que hay artilleros como Darwin Núñez, del Liverpool.

