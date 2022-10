De La Cruz reveló el gesto de Gallardo que más lo marcó en River Plate

El futbolista uruguayo de River Plate contó lo que significó Gallardo en su carrera

Marcelo Gallardo dejó River Plate luego de ocho años y medio al frente del plantel profesional y su legado trascendió los límites del campo de juego. Sus dirigidos remarcaron los valores que les dejó el Muñeco durante su gestión y Nicolás De La Cruz puso en palabras la relevancia del factor humano del entrenador más ganador en la historia del club.

“Es una persona muy especial para mí. Me ha marcado en muchos momentos donde a mí me han costado y ha estado presente en situaciones de mi vida personal que para mí han sido cruciales”, contó el mediocampista uruguayo en una entrevista con el locutor Rafa Cotelo.

A lo que se refirió De La Cruz es al momento en el que padeció una lesión en su pie izquierdo que lo alejó de las canchas hacia finales de 2021. Tras molestias en el gemelo de su pierna zurda y la realización de varios estudios, se comprobó que el futbolista tenía una trombosis venosa, lo que llevó a que comenzara un tratamiento para controlar el coágulo. “Marcelo siempre ha estado presente y son cosas que a mí me marcan más que lo futbolístico”, indicó.

Para dimensionar el gesto de Gallardo en aquel duro momento, el charrúa de 25 años explicó que había “solamente siete u ocho personas como máximo” apoyándolo en esa delicada situación, por lo que considera como “muy importante” su presencia.

Nicolás De La Cruz, uno de los jugadores más importantes del ciclo Gallaro en River Plate (EFE/Juan Mabromata/Pool)

“Uno desde afuera ve que él está arriba de la montaña. Pero en el día a día está en todos los detalles. Sabe lo que te pasa a vos y a todos”, completó en su relato. Por último, el jugador que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de este año con el Millonario aceptó entre risas que es uno de los más mimados por el Muñeco.

River Plate tiene en su poder un 30% del pase del uruguayo que es uno de los emblemas del plantel que deberá rearmarse con la llegada de un nuevo cuerpo técnico. La preocupación en el club de Núñez recae sobre la renovación del contrato del futbolista que ganó 8 títulos desde su llegada en junio de 2017.

“Soy muy agradecido con River y Liverpool. El mercado ya pasó y yo sigo acá trabajando con el club que tanto me brinda. Voy a renovar, eso siempre estuvo arriba de la mesa. No fue un tema de debate. Están ultimanado detalles y en las próximas semanas seguro se va a estar dando. De acá nunca me iría libre”, manifestó el uruguayo en septiembre de este año.

