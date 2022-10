Estos son los cuatro mejores del golfistas de la historia

Tiger Woods, uno de los mejores golfistas de la historia

Si alguna vez andan por Dakota del Sur no dejen de visitar Mount Rushmore National Memorial. Allí encontrarán la obra que el escultor Gutzon Borglum concibió entre 1927 y 1941. Se trata de un monumento esculpido en la roca del Mount Rushmore y en él se ven las figuras de cuatro presidentes de Estados Unidos. Las figuras tienen 18 metros de alto y Borglum recomendó los nombres de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln, que para el artista representaban el nacimiento, crecimiento, desarrollo y la unidad de la nación. Una obra fabulosa que es visitada por más de 2 millones de personas cada año.

Me vino a la mente esta famosa escultura para trazar un paralelismo con el golf. El ser humano, sobre todo el que le gusta el deporte, tiene una inevitable tendencia a comparar y a tratar de determinar quién fue el mejor de todos los tiempos. Discusiones interminables que casi nunca encuentran un final y que seguirán por todos los siglos. Hay muy pocos casos en los que todos estamos de acuerdo, por eso utilizar la figura de esta escultura para encontrar los 4 mejores me da más espacio. La gran mayoría coincide y las cuatro figuras en el Mount Rushmore del golf son Bobby Jones, Ben Hogan, Jack Nicklaus y Tiger Woods.

Bobby Jones fue el mejor amateur de la historia

Jones fue el mejor amateur de la historia y entre 1922 y 1930 ganó 4 US Open, 3 Open, 5 US Amateur y 1 British Amateur. En el último año de actividad ganó los 4 en forma consecutiva completando el Grand Slam de aquella época, algo que parecía imposible. A los 28 años y en pleno apogeo decidió retirarse de la competencia para crear el club de sus sueños (Augusta) y el torneo más famoso del mundo (Masters).

Ben Hogan en Texas con un tapabocas en época de pandemia

Ben Hogan nació 10 años después que Jones y si bien le llevó algo de tiempo convencer al mundo de sus cualidades, una vez que lo hizo nadie dudó de que se estaba en la presencia de una leyenda. Entre 1946 y 1953 se impuso en 4 US Open, 2 PGA Championship, 2 Masters y 1 Open para un total de 63 títulos en el PGA Tour. Un 2 de febrero de 1949 sufrió un accidente automovilístico que lo dejó al borde de la muerte. Al despertar preguntó si iba a poder volver a jugar y la respuesta de los médicos fue tajante: “Agradezca que está vivo y que quizás pueda volver a caminar”.

A los dos meses dejó el hospital y empezó la rehabilitación para volver a jugar a fines de ese mismo año. Habían pasado 15 meses del tremendo accidente cuando Hogan volvió a ganar el US Open en las afueras de Filadelfia. Por aquellos días las últimas dos rondas del campeonato se disputaban el mismo día y todos dudaban de que Hogan pudiera aguantar el esfuerzo bajo un calor agobiante. Igualó el primer lugar y al día siguiente derrotó a Mangrum y Fazio en un desempate a 18 hoyos. El Milagro de Merion, como se conoce a esa edición del US Open, confirmaba que pocas cosas podían con Hogan.

En 1953 ganó el Masters y el US Open, pero todos le sugerían que su carrera no estaría completa si no ganaba el Open en Gran Bretaña. Por aquellos días los americanos no hacían el viaje porque perdían dinero al hacerlo, ya que la bolsa era muy pequeña en comparación a los gastos. Hogan solo accedió a hacer el viaje porque le habían arreglado algunas exhibiciones en Francia. Llegó a Carnoustie, tuvo que jugar la qualy, y con una ronda por jugar estaba igualado en la punta con Roberto De Vicenzo En los últimos 18 hoyos firmó 68 golpes para ganar el tercer major en forma consecutiva. Si se preguntan qué pasó en el PGA Championship de ese año, pues bien, Hogan no lo pudo jugar porque se disputaba inmediatamente después del Open y no tenía forma de llegar a tiempo.

Jack Nicklaus fue considerado por muchísimo tiempo el mejor de todos

Jack Nicklaus fue considerado por muchísimo tiempo el mejor de todos. Sus 18 majors (6 Masters, 4 US Open, 3 Open y 5 PGA Championship) lo pusieron en un lugar inalcanzable y nadie en su sano juicio podía pensar en que alguien le discutiría ese lugar. Mucho menos luego de su inolvidable último triunfo en Augusta a la edad de 46 años. El “Oso Dorado” ganó 73 títulos en el PGA Tour y fue el primer jugador en organizar su calendario alrededor de los majors. Cuando nos metemos en los libros de los récords el nombre de Nicklaus aparece al tope de casi todos, pero para mí hay uno que sobre sale claramente: Nicklaus jugó en forma consecutiva 146 majors. Esto es 36 años y medio sin faltar a ninguno de los cuatro grandes campeonatos, lo que habla de un físico privilegiado que le permitió jugar y competir hasta muy tarde. Para darles una idea de su longevidad, en la ronda final del Masters de 1998 (58 años) estaba a un golpe de la punta faltando 12 hoyos, para terminar en el octavo lugar. Fui testigo del comienzo de esa última ronda y todos nos mirábamos sin poder creer lo que estábamos viendo. Fue el último rugido del Oso Dorado.

A comienzos de la década del 90 el nombre de un joven de California empezó a hacer ruido. La leyenda de Tiger Woods empezaba a tomar forma y de todos los récords que Tiger alcanzó, quizás el primero de ellos sea el más fabuloso: Woods ganó 3 US Junior en forma consecutiva entre 1991 y 1993. Solo un jugador en los casi 80 años de historia del campeonato ganó dos (Jordan Spieth). Lo difícil de hacerlo es que el campeonato está reservado para menores de 18 años y Tiger lo ganó a los 15, 16 y 17, dando mucha ventaja en esos primeros años. Enseguida vinieron los tres US Amateur en forma consecutiva (1994-1996), algo también fabuloso, pero de lo que ya existían registros. Se hizo profesional y no tardó mucho en ganar, pero el gran golpe llegó en Augusta en abril de 1997 cuando se impuso por 12 golpes estableciendo una nueva marca para el torneo. A partir de allí fuimos todos testigos de algo inimaginable: 82 victorias, 15 majors, los golpes más increíbles, las remontadas más heroicas, sus problemas personales, sus lesiones, las múltiples operaciones en la espalda/rodilla y su regreso triunfal en Augusta 2019.

Todo parecía encaminado a tener una parte final de su carrera digna de una película de Holywood y los 18 majors de Nicklaus ya no parecían tan lejos, pero el accidente que casi le cuesta la vida le puso fin a sus aspiraciones (y a las nuestras también). Jamás apostaría en contra, ya que al igual que a Hogan, los médicos dijeron que era un milagro si volvía a caminar más o menos bien. Este año volvió a Augusta y pasó el corte, aunque no parece posible que pueda volver a competir al máximo nivel.

Tiger ya no volverá a ser el que fue, pero aún así tuvo una recuperación milagrosa tras su último accidente

Los cuatro nombres son tan grandes que es difícil establecer a ciencia cierta quién fue el mejor. Todos hicieron cosas extraordinarias en sus carreras. Por razones obvias no vi a Jones ni a Hogan, pude apreciar el final de Nicklaus y disfruté toda la carrera de Tiger. Hace muchos años charlando con el Maestro De Vicenzo le escuché decir algo que me quedó grabado. “Tuve la suerte de jugar con todos los grandes de este deporte. A todos les jugaba de igual a igual menos a uno. Hogan era impresionante y superior al resto”, dijo Roberto y sus palabras no hacían más que confirmar lo que leía en todos lados.

Si tengo que decidir creo que Tiger fue un jugador más completo que Nicklaus, solamente por que alrededor del green Nicklaus era un jugador normal y Tiger era sobrenatural. Dijo Trevino alguna vez: “Dios hizo justicia. Le dio todo a Jack, menos el juego alrededor del green”. También a la hora de decidir no puedo olvidarme de que el Oso Dorado le lleva una buena ventaja en los grandes campeonatos y seguirá siendo el más ganador. No solo por la diferencia de 18 a 15 en favor de Nicklaus, porque a esas victorias Jack le sumó 19 segundos puestos en los majors. En definitiva, Tiger quedará como el mejor jugador y Jack como el mas ganador.

Este es el cuadrilátero que define la historia del golf. Quizás algún día algún artista decida esculpir sus rostros en alguna montaña y y nuestro deporte tenga su Mount Rushmore.

