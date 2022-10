Ronaldo, íntimo: el crudo relato por las lesiones, sus “fantasmas” y la posible llegada de Guardiola a Brasil tras el Mundial de Qatar

La película "Ronaldo: El Fenómeno" narra los años que debió atravesar la estrella de Brasil entre los Mundiales de Francia 1998 y Corea-Japón 2002

El 12 de julio de 1998 no será un día más en la vida del brasileño Ronaldo. El Fenómeno concedió una entrevista para analizar distintos momentos de su carrera con foco en el día que fue llevado de urgencia al hospital por una convulsión y, horas después, fue titular en la dura caída por 0-3 frente a Francia en la final de ese Mundial. “No entendía por qué me estaban pasando tantas cosas malas”, reconoció. Además, también se enfocó en Qatar 2022 y sorprendió con su posible candidato para suceder a Tite.

Con motivo del estreno de su película Ronaldo: El Fenómeno, el astro del fútbol mundial revivió un diálogo que mantuvo con Roberto Carlos y que se vuelca en el film. “¿Cuánto tiempo estuve fuera?”, consulta Ronaldo. “Tres minutos”, le dijo el lateral izquierdo de la Canarinha durante esa misma jornada. El goleador del Inter se debatió entre la vida y la muerte.

“Si todos me aman, soy una buena persona, honesta, divertida a veces, ¿por qué? Fue muy difícil”, relató el propietario del Real Valladolid de España y el Cruzeiro de Brasil en una extensa entrevista que brindó para el diario inglés The Guardian con el fin de promocionar el largometraje que narran esos años difíciles en la carrera del goleador que convirtió 62 goles en 99 partidos con Brasil.

Ronaldo jugó en Cruzeiro, PSV, Barcelona, Inter, Real Madrid, Milan y Corinthians

Un año y medio después, las convulsiones dieron paso al infierno de lesiones que debió atravesar uno de los mejores delanteros en la historia del fútbol mundial. En noviembre de 1999, sufrió la rotura del tendón rotuliano, pero el destino le tenía otra sorpresa. En el primer partido de su vuelta en abril de 2000, volvió a sufrir la misma lesión. Más de 650 días afuera de las canchas entre los dos parates.

“La parte psicológica no era algo de lo que realmente se hablara. Hoy en día se habla mucho de la salud mental de los deportistas. En esa época éramos gladiadores: nos tiraban a la arena y a ver quién sale vivo. La presión me empujó cada vez más hacia abajo. Eres tan joven que no sabes cómo manejarlo. Tiene un costo. Fue duro, pero fue hermoso”, narró Ronaldo, quien tendría revancha en el 2002.

El Mundial de Corea-Japón culminó con la Verdeamarela en una nueva final. “Los fantasmas del 98 me perseguían”, blanqueó el protagonista de esta historia en su película, pero un doblete suyo le daría la quinta Copa del Mundo a Brasil, quien le ganó por 2-0 a Alemania: “Fue muy emotivo”. En medio del festejo, le confesó una pregunta al director de comunicación del equipo, Rodrigo Paiva, muy cercano a él durante su recuperación: “Dios ha sido bueno conmigo, ¿no?”.

Ronaldo Nazario es el segundo máximo goleador en la historia de los Mundiales con 15 tantos, uno por detrás del alemán Miroslav Klose

Ronaldo también se permitió hablar del presente porque destacó el momento que vive Brasil con talentos como Vinicius Jr., Raphinha, Rodrygo, Gabriel Jesús, Antony o Richarlison y especificó en Neymar: “Su vida privada trasciende el fútbol, pero no me interesa. Es atrevido, tiene habilidad, variedad, es rápido, marca goles, tiene personalidad. Podrías compararlo con Messi y Cristiano Ronaldo, aunque sean de otro planeta”.

Además, puso como candidatos al Mundial de Qatar 2022 a Francia -manifestó que Kylian Mbappé es el jugador que más le gusta de la actualidad-, España, Alemania, Inglaterra y la Selección Argentina, que no pierde hace 35 partidos, aunque expresó que no alentará por la Albiceleste: “Messi se lo merece, pero no tendrá mi apoyo”.

En referencia al futuro, manifestó que no está en sus planes ser entrenador: “Nunca me atrajo la dirección. Me encanta el fútbol, pero no podría soportarlo”. Sobre ese rol, se refirió a Tite, quien no continuaría al mando de la Canarinha luego del Mundial y ya sugirió la llegada de Pep Guardiola, actual técnico del Manchester City: “Me encantaría. Un europeo no solo con la selección brasileña sino con toda la industria del fútbol brasileño. Un Pep o un Ancelotti (entrenador del Real Madrid) pueden cambiar nuestra historia durante 100 años”.

