Los detalles del sorteo del Mundial femenino de fútbol 2023: bombos, sedes, fecha, hora y TV

El Mundial Femenino 2023 se extenderá del 20 de julio al 20 de agosto próximo

El Mundial Femenino 2023 que organizarán Australia y Nueva Zelanda irá del 20 de julio al 20 de agosto próximo, pero este sábado 22 de octubre se realizará el sorteo que determinará cómo quedarán los ocho grupos de la cita mundialista que incluye a la selección argentina, Brasil y Colombia como representantes confirmados por Sudamérica.

Luego de la última edición que organizó Francia en 2019 con 24 selecciones, esta será la primera Copa del Mundo en la rama femenina con 32 países divididos en zonas de cuatro equipos cada una, que conocerán a sus próximos rivales en el sorteo que se desarrollará en el Aotea Centre, ubicado en la ciudad neozelandesa de Auckland,

A estas tres selecciones sudamericanas, se les sumarán Estados Unidos, Canadá, Jamaica y Costa Rica, que ya tienen su boleto en el plano americano, pero aún quedan definir tres clasificados más a la Copa del Mundo. Estos cupos se definirán mediante un repechaje que se disputará del 17 al 23 de febrero próximo en Nueva Zelanda.

La selección argentina femenina nunca ha podido pasar la primera ronda en sus tres participaciones en Mundiales, aunque en la última edición llegó a sumar puntos y quedó en la puerta

Las representantes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) serán Paraguay y Chile, mientras que Haití, Camerún, China Taipéi, Papúa Nueva Guinea, Panamá, Portugal, Senegal y Tailandia también ya están clasificadas a la repesca por la clasificación al Mundial Femenino 2023

Debido a esta incertidumbre, se evitará que varias selecciones de una misma confederación o continente compartan grupo de ser posible. Europa será la excepción a la regla porque posee 11 clasificados directos (pueden ser 12 si Portugal avanza en el Repechaje). De mínima, habrá un europeo en cada grupo y dos como máximo.

La velada que será retransmitida por FIFA+ y que podrá seguirse en directo desde los canales de la Copa del Mundo en Twitter, Facebook e Instagram comenzará a las 19:30 horas de Nueva Zelanda (3:30 de la mañana en la Argentina). A continuación, detallamos los horarios para la región americana:

• México: 1:30 horas;

• Perú: 1:30 horas;

• Colombia: 1:30 horas;

• Chile: 3:30 horas;

• Uruguay: 3:30 horas;

• Bolivia: 2:30 horas;

• Paraguay: 3:30 horas;

• Ecuador: 1:30 horas;

• Venezuela: 2:30 horas;

• Estados Unidos (Miami): 2:30 horas.

Habrá cuatro bombos, pero el primero tendrá la particularidad de que Nueva Zelanda y Australia contarán con bolas de distinto color y se repartirán las posiciones A1 y B1, respectivamente. Se sumarán las seis mejores ubicadas en la última actualización del Ranking FIFA Femenino (Estados Unidos, Suecia, Alemania, Inglaterra, Francia y España).

Los tres bombos restantes se repartirán de la siguiente manera:

Bombo 2: Canadá, Países Bajos, Brasil, Japón, Noruega, Italia, China, República de Corea.

Bombo 3: Dinamarca, Suiza, Irlanda, Colombia, Argentina, Vietnam, Costa Rica, Jamaica..

Bombo 4: Nigeria, Filipinas, Sudáfrica, Marruecos, Zambia y los tres clasificados del repechaje.

Dos de las ocho personas que retirarán las bolillas serán personalidades deportivas de los países organizadores como la neozelandesa Zoi Sadowski-Synnott, medallista de oro olímpica en snowboard, y la australiana Cate Campbell, triple medallista de oro olímpica en natación. A ellas, se incorporarán las ex jugadoras Maia Jackman -neozelandesa- y Julie Dolan -australiana-, los ex jugadores Ian Wright -inglés-, Giberto Silva, campeón con Brasil del Mundial 2002, el estadounidense Alexi Lalas y el camerunés Geremi.

El evento será dirigido por Carli Lloyd, bicampeona en los últimos dos Mundiales 2015 y 2019 con los Estados Unidos -máximo ganador con 4-, junto a la periodista Amanda Davies. En la víspera al sorteo, fue la propia Lloyd la encargada de destacar el nuevo formato de la competencia: “Con la ampliación del formato en 2023, este sábado el mundo del fútbol tendrá la mirada puesta en Auckland con una expectación aún mayor. La Copa Mundial Femenina de la FIFA contará con la participación de nuevas naciones, por lo que me hace muy feliz formar parte de un sorteo que llevará una sonrisa a rostros de todos los rincones del planeta”.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dirá presente en la ceremonia junto a otros 800 invitados que incluirán a la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, y la ministra de Deporte de Australia, Anika Wells. Estas personalidades asistirán a un sorteo que fijará los pasos a seguir en cada selección, ya que conocerán en cuáles de las 10 sedes deberá comenzar su participación mundialista. A continuación, las repasamos:

-Brisbane Stadium, Brisbane, Australia

-Hindmarsh Stadium, Adelaida, Australia

-Stadium Australia, Adelaida, Australia

-Perth Rectangular Stadium, Perth, Australia

-Sydney Football Stadium, Sídney, Australia

-Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne, Australia

-Dunedin Stadium, Dunedin, Nueva Zelanda

-Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda

-Waikato Stadium, Hamilton, Nueva Zelanda

-Wellington Regional Stadium, Wellington, Nueva Zelanda

La Copa del Mundo será la primera de la historia en contar con 32 selecciones.

Este paso también será muy importante para los fanáticos, quienes sabrán en qué reductos jugarán sus selecciones para adquirir entradas en cada partido que deseen observar. Los boletos tendrán un costo de US$ 20 dólares australianos/neozelandés (AUD/NZD) para adultos y de US$ 10 en niños que en la conversión estadounidense bajan a US$ 12 y US$ 6, respectivamente. Aquí, se puede solicitar toda la información para la compra de las entradas.

Los Mundiales femeninos comenzaron en 1991 en China y el 2023 marcará la novena edición de su historia. Estados Unidos es el máximo ganador con cuatro títulos. Le sigue Alemania con dos trofeos, mientras que Japón y Noruega se reparten los dos restantes.

