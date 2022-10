Asistencia de lujo de Montiel, definición exquisita de Lamela: el gol con acento argentina del Sevilla ante Real Madrid

* La gran conexión argentina en el gol de Sevilla

Gonzalo Montiel y Erik Lamela se destacaron en el Sevilla a pesar de la derrota 3-1 frente al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 11 de La Liga de España. Los argentinos tuvieron una conexión brillante para marcar la igualdad transitoria que de todos modos no alcanzó.

La victoria del Merengue ante Barcelona el último fin de semana ya quedó atrás en la mentalidad de los dirigidos por Carlo Ancelotti que afrontaron este duelo con su equipo de gala, aunque con la ausencia de su principal figura. Karim Benzema no participó del encuentro porque no pudo completar el entrenamiento previo.

Luka Modric fue el encargado de abrir la cuenta para un equipo que aún no perdió en los 16 partidos disputados de la temporada con un total de 14 victorias y 2 empates. Luego de este tanto, el primer tiempo no destacó por emociones, pero sí por la pierna fuerte. Dos amonestados en la visita y uno en la Casa Blanca para irse a los vestuarios con un resultado escueto. La vuelta al campo de juego trajo consigo la acción más vistosa del duelo con Montiel y Lamela como protagonistas.

A los 8 minutos de la última parte, el futbolista nacido en la localidad bonaerense de González Catán agarró la pelota en los últimos 25 metros de la cancha, fue desde la banda derecha hacia el centro y colocó un gran pase de cachetada con la defensa rival en plena salida. Más atento que sus contrincantes, el ex hombre de la Roma picó en diagonal a la jugada.

En su ingreso al área, Thibaut Courtois salió a achicar y el delantero no se puso nervioso. Definió con otro remate de cachetada con su botín zurdo para sorprender al guardameta belga. Igualmente, el balón no parecía tener destino de arco, pero el desvío en Courtois fue crucial para producir un efecto imposible de contrarrestar por el defensor Dani Carvajal, quien no llegó a despejarla.

Esta fue una de las dos llegadas bajo los tres palos que registró el Sevilla en todo un partido que le tocó sufrir el poderío del campeón europeo aún sin la presencia de su As de espadas. El entrenador italiano terminó destrabando el duelo en la capital española con el ingreso de Lucas Vázquez. A los 31 del complemento, Carvajal le cedió su lugar y, tres minutos después, llegó el tanto del futbolista español para volver al frente en el resultado.

En pleno estado de desconcierto, Federico Valverde dio otro un golpe de nocaut al arco defendido por el marroquí Bono. A nueve minutos del tiempo reglamentario, el Pajarito convirtió su sexto gol en el torneo y es el máximo goleador del equipo en La Liga de España. Su aparición resolvió un partido que se había complicado por la gran acción orquestada entre dos jugadores que han llegado a vestir la camiseta de la selección argentina.

El entrenador argentino, Jorge Sampaoli, cosechó su primera derrota en su segundo ciclo al mando del elenco sevillano. Está en la 15ª ubicación con 10 puntos, dos unidades por delante del Girona, último equipo que desciende a segunda división. Hasta este duelo, el técnico acumulaba tres empates y una victoria. Su próximo partido será este martes desde las 15:45 (hora argentina) ante Copenhague por la quinta fecha del grupo G de la UEFA Champions League con la única premisa de ganar para soñar con la clasificación a la siguiente instancia.

En la vereda opuesta, Real Madrid continúa su paso arrollador. El último ganador de la Liga de Campeones es el líder indiscutido del torneo, acumuló 31 sobre 33 puntos posibles y es el equipo más goleador del campeonato. Este martes deberá viajar a Alemania para medirse frente al RB Leipzig desde las 16 por la quinta jornada del grupo F con la necesidad de lograr un triunfo que le asegurará el primer puesto de la zona.

