Nuevo dolor de cabeza para Argentina rumbo al Mundial: Nico González pidió el cambio a los 7 minutos y rompió en llanto en el banco

La lesión de Nicolás González en la Fiorentina

Argentina debió presentar durante las últimas horas una lista preliminar ya enfocándose en lo que será el Mundial de Qatar. Lionel Scaloni optó por enviar a las oficinas de la FIFA una convocatoria amplia con la mayoría de los futbolistas que formaron parte de su proceso con la idea de tener alternativas ante alguna eventualidad de acá al inicio del torneo. Y durante las horas posteriores a ese accionar dos hechos respaldaron su decisión: tras la lesión de Leandro Paredes en Juventus, Nicolás González apenas pudo jugar 7 minutos en el partido entre Fiorentina e Inter.

El futbolista de 24 años estaba afrontando su tercera titularidad en las últimas semanas tras sobreponerse a los problemas físicos que lo habían tenido a maltraer durante los meses anteriores, pero casi que no pudo entrar en juego en el choque correspondiente a la 11ª fecha de la Serie A. Dialogó con su compatriota Lautaro Martínez, se acercó caminando hasta el banco de suplentes y debió dejarle su lugar al francés Jonathan Ikone.

El ex Argentinos Juniors intentó encarar un ataque, tocó y se movió, pero luego de un pase fallido, se dio media vuelta e hizo el inconfundible gesto de la modificación. Una vez que estaba sentado en el banco de suplentes, se tapó los ojos con sus manos dejando en claro su preocupación por lo sucedido. Hasta el momento, no hay precisiones sobre el problema que lo empujó a dejar la cancha.

Además de González, también fue titular en la Fiorentina Lucas Martínez Quarta, mientras que en la vereda de enfrente estuvieron de arranque Joaquín Correa y el mencionado Lautaro Martínez.

Te puede interesar:

González había sido parte de la última gira de la selección argentina por Estados Unidos, aunque no sumó minutos en ninguno de los dos partidos ya que venía de recuperarse de un problema físico. Desde fines de agosto en adelante, disputó 5 encuentros con la Fiorentina (dos por Conference League y 3 por Serie A).

Los problemas se multiplicaron para Lionel Scaloni durante las últimas semanas tras lo sucedido con Paulo Dybala, Ángel Di María y en las últimas horas con Paredes. A priori, los dos hombres de la Juventus deberían estar disponibles dentro de dos semanas, por lo que hasta el momento se descarta que serán parte de los 26 convocados para el viaje a Qatar. El caso de la Joya es más complejo, ya que se recupera de una lesión en el recto femoral izquierdo que dejó su participación en la máxima cita caminando por la cornisa.

Además, el arquero Juan Musso reapareció en los últimos días durante un amistoso del Atalanta contra un equipo del ascenso luego de haberse operado en el rostro y el entrenador del Villarreal, Unai Emery, confirmó en una de sus recientes conferencias de prensa que Juan Foyth retornó a los entrenamientos tras varias semanas alejado por una lesión en la rodilla: “Foyth está más cerca, ha empezado ya a correr, viene de una lesión más larga”. Al mismo tiempo, subrayó que Giovani Lo Celso debió parar por una “molestia” aunque dejó en claro que no llegó a ser una lesión: “Nos daba una muestra de fatiga y de riesgo. Entonces, no ha entrenado y no ha podido jugar”.

Scaloni tendrá tiempo hasta el 14 de noviembre para dar a conocer la lista definitiva que estará compuesta por 26 futbolistas, todos deportistas que deben estar inscriptos en la nómina provisional que ya está en las oficinas de FIFA.

Seguir leyendo: