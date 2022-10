América destrozó al Puebla e impuso nuevo récord de goles en una serie de Liguilla

(Foto: Twitter/LigaBBVAMX)

El Club América que dirige el argentino Fernando Ortiz rompió récord de goles en una llave de Liguilla desde la instauración de los torneos cortos en el futbol mexicano, luego que arrasaron 11-2 al Puebla FC este sábado en los cuartos de final del Apertura 2022.

Con ello, logró superar el 9-0 que le propinó el C.D. Toluca, en la misma instancia en el Verano 2000, y a la misma escuadra poblana. Ello encaminó a los Diablos al campeonato de dicho certamen.

En aquella ocasión, el conjunto del Estado de México, que era dirigido por Enrique Meza, ganó 0-2 en condición de visitante en el Estadio Cuauhtémoc, con un doblete de Carlos María Morales.

Brian Rodríguez

Sin embargo, Toluca se destapó en la vuelta con siete goles más para la goleada, que hasta esta noche era la mayor en la historia de las liguillas de los torneos cortos. Carlos Morales y José Saturnino Cardozo firmaron un doblete cada uno, además de que Víctor Ruiz se encargó de cerrar la cuenta.

Así, tuvieron que pasar 22 años para que un equipo pudiera romper la marca de más goles.

La reciente historia se escribió desde el pasado 13 de octubre, día en el que las Águilas ganaron 1-6 en el Estadio Cuauhtémoc con anotaciones de Diego Valdés, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez, Federico Viñas, además de un doblete de Henry Martín.

Henry Martín gol

Mientras que este 15 de octubre, se consumó la goleada con el 5-1 en el Estadio Azteca, con tantos de Brian Rodríguez, Henry Martín, Roger Martínez, Álvaro Fidalgo y Miguel Layún.

No conformes con haber sido la mejor ofensiva del torneo durante la Fase Regular de la Liga MX, donde llegaron a 38 anotaciones, emulando así al equipo del Clausura 2005, América ya está en las Semifinales y se perfilan como el candidato número uno a coronarse en el Apertura 2022.

Será este 16 de octubre cuando se definirá quien será su rival en dicha instancia, pues Club Pachuca recibirá a los Tigres de la UANL y Santos Laguna a los Diablos del Toluca.

Tano Ortiz pidió “calma” por la goleada





Al finalizar el encuentro y en conferencia de prensa, el director técnico Fernando Ortiz guardó la compostura y no festejó por los aires el 11-2 global ante el equipo de su compatriota Nicolás Larcamon, pues aseguró que su escuadra no puede celebrar nada, porque deportivamente no han ganado nada.

“No hemos logrado nada todavía. No quiero ser ave de mal agüero, pero los rivales que quedan en semifinal van a ser muy difíciles. Vamos a ver quién nos toca, vamos a prepararlo, afrontarlo y ahí veremos”

“Hoy puedo decir que pasamos a semifinales. Será todas frases reiteradas; se los dije a los chicos, felicitaciones, lograron pasar a una semifinal tan importante como lo que fue cuartos. Saben que tienen que descansar, mañana volver a entrenar a sabiendas de que vamos a conocer el rival a partir del domingo por la tarde. Feliz hasta mañana”, añadió.

Llegó el gol

Álvaro Fidalgo magia pura

AME (10)4-1(2) Puebla

El sudamericano dijo que los medios y aficionados están pensando más en la cantidad de goles, pero no señalan el modo en el que se dio este resultado.

“Voy a hacer algo de hincapié. Pero estamos más enfocados en la cantidad de goles que hicimos que en cómo jugamos para sacar el resultado. Para que no suene mal, me interesa más cómo los chicos resolvieron el partido, no la cantidad de goles. Calma. Pasamos a semifinales, mañana sabremos el rival para el lunes aprovechar dónde poder lastimar y que no nos lastimen”

El América del Tano Ortiz llegó a 14 partidos consecutivos sin derrota.