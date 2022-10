“No esperaba ser campeón cuando crucé la meta”: la frase de Verstappen que abrió el interrogante sobre la definición del título en la Fórmula 1

Verstappen pensó que no había asegurado el título 2022 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Max Verstappen hizo historia este domingo tras ganar el Gran Premio de Japón, lo que le valió coronarse como el bicampeón de la Fórmula 1. En una carrera que estuvo detenida por la complicada situación en la pista producto de las intensas lluvias, el piloto de Red Bull llegó primero a la bandera de cuadros y ganó el título 2022 cuando restan todavía cuatro fechas del calendario.

Luego de cosechar el triunfo número 12 de la temporada, Verstappen recibió el trofeo en el podio del circuito de Suzuka y luego atendió a los medios como nuevo campeón. “Es realmente loco, tengo sentimientos encontrados después de esta victoria. Si vemos hacia atrás, ha sido un año increíble. Estoy muy agradecido a todo el mundo en el equipo, que han trabajado duramente”, dijo el oriundo de los Países Bajos que aventajó al mexicano Sergio Pérez y a Charles Leclerc (Ferrari). El monegasco había terminado por delante del otro Red Bull, pero fue sancionado (cinco segundos) por recuperar su puesto con una maniobra fuera del reglamento tras saltarse la última chicana del trazado nipón.

Acto seguido, Max dejó una frase que mostró su interrogante al momento de ser coronado como campeón del año. “Está claro que es una sensación tremenda, muy alocada, ya que no esperaba ser ya campeón del mundo cuando crucé la meta. No sabía si solo iban a dar la mitad de los puntos; no tenía claro cuántos puntos había sumado”, analizó.

¿Qué fue lo que produjo que Verstappen pensara que no había logrado su segundo título consecutivo en la F1? Si bien se corrieron 29 vueltas de las 53 pautadas para el Gran Premio, y por ende no se completó el 75 por ciento de la competencia, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) interpretó que la carrera estuvo suspendida por más de dos horas, pero no se canceló y luego se reanudó. Por eso se le entregó el total de puntos a los corredores en el clasificador final de la prueba.

Max junto a la escudería y el cartel de "campeón 2022" de la F1 (REUTERS/Issei Kato)

Hay que destacar que tras la última revisión del auto de seguridad en la pista, la Dirección de Carrera de la FIA decidió que la competencia se vuelva a largar luego de más de dos horas, pero completar el total de vueltas. Se estableció una duración por tiempo de 40 minutos. Eso provocó que el público volviera a las gradas en el circuito de Suzuka y que no haya motivo de reclamos por la definición que terminó con Verstappen como bicampeón de la Fórmula 1.

“Ha sido sensacional el trabajo que hemos completado junto a Honda y ganar con ellos dos veces el campeonato, es algo realmente emocional. Estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido y de que lo hayamos logrado, además, aquí”, concluyó el neerlandés de 25 años.

Esta fue la victoria número 32 de Verstappen en la Fórmula 1 en 159 carreras. Un triunfo que se dio en un escenario muy complicado, pero que igual sirvió para confirmar el dominio de este joven durante toda la temporada y cuando todavía restan otras cuatro competencias en las que, como anunció el equipo, intentarán que Checo Pérez se quede con el número 2 para 2023 y la escudería celebre el título de constructores.

