La metamorfosis de Max Verstappen: del adolescente vehemente al piloto maduro que es rey de la Fórmula 1

El pasado 30 de septiembre Max Verstappen cumplió 25 años y acaba de consagrarse bicampeón de la Fórmula 1. Atrás quedó aquel adolescente que batió récords de precocidad y que obligó a cambiar la reglamentación con un límite de edad para el ingreso a la Máxima. Ya no es el chico vehemente con ciertos excesos. Empezó a transitar la plenitud de su carrera y se lo nota más maduro. El corredor neerlandés del equipo Red Bull tuvo cambios en estas ocho temporadas tanto en lo deportivo como en lo personal que explican su metamorfosis.

Max llegó a fuerza de talento y bajo la tutela de su padre Jos (ex piloto de F1 y que fue compañero de Michael Schumacher en Benetton en 1994), quien le preparó los karts de chico, pero tuvo un duro trato de chico. Luego de ser campeón mundial de karting en 2012 con 15 años, los popes de Red Bull le echaron el ojo y lo incorporaron a su programa de desarrollo de pilotos.

La escudería austriaca apostó fuerte y lo hizo debutar en su equipo satélite, Toro Rosso (actual Alpha Tauri), con apenas 17 años en 2015 y al año siguiente se convirtió en el ganador más joven de la historia con 18 años. Pero en esos comienzos tuvo algunos encontronazos con otros competidores. Buscó los límites y en ocasiones los superó, lo que valió una ola de críticas de sus colegas y de parte de la prensa.

A esa altura dejó de ser la nota de color y detrás del perfil del “Joven Maravilla” se convirtió en el mejor del resto detrás de los pilotos de Mercedes, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. También se vio relegado en las primeras mitades de las temporadas 2018 y 2019 con los buenos arranques que tuvo Ferrari y la competitividad de Sebastian Vettel.

La llegada de Honda como proveedora de motores le dio un salto de calidad al team y hacia fines de 2019, gracias a su triunfo en Brasil, Red Bull asomó como principal rival de Mercedes, que, no obstante, repitió sus laureles en 2020 en el Mundial de Constructores y con Hamilton, que alcanzó su séptima corona.

Aunque la mejora del medio mecánico fue acompañada por la madurez como piloto, síntoma que se advertir por la confianza que le dio tener un auto que le permitió pelear adelante con continuidad como el RB 17 con el que fue segundo en la primera fecha de 2021 disputada en Bahréin y luego venció en Imola, en el Gran Premio de la Emilia Romaña.

Sin embargo, hubo otro cambio clave en su vida personal que fue el inicio de la relación con Kelly Piquet, nueve años mayor y madre de la pequeña Penélope, fruto de su relación con el piloto ruso Daniil Kvyat, a quien Verstappen reemplazó en Red Bull en 2016… Max pasó fin de año y recibió 2021 en Brasil. Conoció a su suegro, el tricampeón mundial, Nelson Piquet. Esos días relajado, con mucha playa, en ojotas, pantalones cortos y descontracturado, fueron un renacer para Verstappen. La pareja se bañó de glamour y Kelly se convirtió en una gran compañera que, si bien no apareció mucho en los circuitos, fue una gran contención en la ardua disputa del campeonato pasado en la que Max le ganó el título a Hamilton en la última vuelta del año.

Fue esa temporada en la que también tuvo algunos quiebres en pista como sus encontronazos con Hamilton. En Silverstone (Gran Bretaña) supo que, en el mano a mano al límite, no todos los pilotos responden de la misma manera. Estiró la maniobra con el inglés, que no levantó, y el neerlandés terminó contra las defensas y con su auto destruido. Aunque la gran polémica llegó en Monza (Italia), donde al llegar a la primera curva Max tampoco levantó, metió su coche donde no había lugar y terminó arriba del monoposto del británico. Ambos quedaron afuera y el halo del Mercedes lo salvó a Lewis.

La primera señal concreta de su cambio de actitud en la pista llegó en la definición del título en Abu Dhabi donde mantuvo como iceberg a pesar de que en algún momento de la carrera en el circuito de Yas Marina el campeonato estuvo en manos de Hamilton. No perdió la cabeza y aguardó a las órdenes de sus ingenieros para atacar en el momento indicado y se abstrajo de la polémica definición, cuando en la última neutralización de la carrera se permitió solo a los autos rezagados que estaban por delante de Verstappen poder recuperar su vuelta (el artículo 48.12 del Reglamento Deportivo sugiere que la carrera puede reanudarse, pero manteniendo a los rezagados entre los líderes). El neerlandés, que tuvo gomas nuevas, superó al inglés sin problemas, ganó la carrera y consiguió su primer título.

Se convirtió en un emblema del ambiente de Red Bull. Desde su llegada al team de la bebida energizante, tuvo cuatro compañeros de equipo: Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon y Sergio Pérez. Su permanencia y nivel le valieron el rol de piloto número uno y se potenció la relación con el jefe de la escuadra, Christian Horner, quien siempre lo tuvo como protegido.

Otro punto clave del cambio de Verstappen en los últimos años es Checo Pérez, ya que el mexicano es el compañero de equipo que más lo exigió. Más allá de las polémicas de si las mejoras en los autos siempre fueron prioridad para el neerlandés, la competitividad del azteca elevó el nivel de Max.

“Mi historial como conductor creció y significa algo. Pero en mi vida privada, que no tiene nada que ver con la Fórmula 1, todo sigue igual. En los últimos años construí una vida que me gusta, aunque tenga que viajar mucho. No me hice piloto para hacerme famoso, y cuando estoy en casa me encanta quedarme allí. Con la familia y los amigos. No salgo mucho”, contó en una entrevista con L’Equipe.

“¿Se me ve más sereno? Me siento más relajado con todo, pero cuando estoy al volante, sigo queriendo ganar”, agregó Mad Max, que este año tuvo menos roces con la prensa y hasta se lo vio más suelto.

Sobre cómo modificó sus reacciones en la pista, analizó: “Cambio mi enfoque para cada piloto, porque cada uno se defiende de manera diferente. Debo tener confianza en sobrepasar a todos si quiero superarlos. Si uno no tiene esa confianza, se arriesga a tener un accidente y es mejor no ir”.

Sus laureles y los años le dieron un marco para la reflexión: “Sigo queriendo conseguir muchos puntos en cada carrera, pero debo admitir que comprendí una cosa: cuando alguien es más rápido que uno, no tiene sentido luchar como un loco. En especial porque con estos nuevos vehículos la defensa es menos fácil. Es más fácil seguir y atacar. Así que me digo que tendré otras oportunidades”, reconoció Verstappen.

A siete años de su debut en la categoría, Max tiene los pies sobre la tierra sobre sus números que, a su edad, y de seguir contando con autos competitivos, lo podrían llevar a generar nuevos hitos. “Es una locura ese tipo de estadísticas. Hay que ponerlas en contexto: hoy en día se compite en más de veinte grandes premios por año, así que si uno tiene un buen auto es más fácil escalar en las estadísticas”.

“El 1 es el número más bonito de un coche. Yo quiero mantenerlo el mayor tiempo posible. No está totalmente en mis manos porque se necesita un auto competitivo. Diría que tengo suerte, por el momento”, reconoció con una sonrisa.

Por último, con un toque de nostalgia, como si fuese un consumado veterano, guarda un respeto y agradecimiento a su padre a pesar de esas historias sobre algunos excesos en su formación: “Es el hombre que me puso en el camino de la F1, y eso es lo más importante”. Un guiño hacia la historia de Jos fue en la previa del Gran Premio de Japón cuando Max posó en un Honda de F1 en el que su padre hizo miles de kilómetros en 1999.

Atrás quedó el adolescente que generó amores y odios. Hoy es un hombre que supo ser campeón y, lo más difícil, mantenerse en la cima. Disfruta de su vida en pareja. Dueño de un talento innato, lo que le faltaba a su forma de correr llegó este año con su madurez gracias al buen rendimiento de su Red Bull RB18. Tuvo la capacidad de sobrevivir y crecer en una picadora de carne como lo es la F1.

El destino de Verstappen estuvo marcado desde que estuvo en el vientre de su madre, Sophie Kumpen, quien también corrió y brilló en el karting. Mamó automovilismo desde la cuna. Nació para correr y se encamina para seguir haciendo historia.

