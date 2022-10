Con impulso tras victoria, Checo Pérez buscará terminar con mala racha en el Gran Premio de Japón. Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

La Fórmula 1 entra de lleno en la recta final de su temporada 2022 con la disputa del Gran Premio de Japón, una cita en la que Sergio Pérez tiene metas pendientes. Y es que, el podio de Suzuka nunca ha sido conquistado por el mexicano e incluso, su mejor posición ha sido un séptimo lugar. Sin embargo, tras su reciente victoria en Singapur, el piloto encarará la carrera con un importante impulso ganador.

Aunque el Campeonato de Pilotos está prácticamente definido, para el piloto de Red Bull Racing es importante mantener un buen rendimiento en sus aspiraciones por ocupar el segundo puesto de la clasificación para fin de año. Con cinco citas restantes en el calendario, Checo buscará obtener su tercera victoria de la temporada en un circuito que regresa tras dos años de ausencia.

“Suzuka es un circuito único, la pista es súper especial, sobre todo el primer sector, y es, sin duda, uno de los mejores del mundo. El nivel de riesgo que debes estar dispuesto a asumir es muy elevado, no hay escapatorias y si cometes un error las cosas se pueden complicar muy deprisa. Es una gran combinación de curvas para tener en un circuito. Nunca he subido al podio en Suzuka, así que sería estupendo que pueda hacerlo el domingo”, dijo el mexicano tras su triunfo en Marina Bay.

Sergio Pérez ganó el GP de Singapur y se prepara para competir en el GP de Japón. Foto: @SChecoPerez

Resultados de Checo Pérez en Suzuka:

GP de Japón 2020 y 2021: Las carreras fueron canceladas.

GP de Japón 2019: Octavo lugar con Racing Point.

GP de Japón 2018: Séptimo lugar con Force India.

GP de Japón 2017: Séptimo lugar con Force India.

GP de Japón 2016: Séptimo lugar con Force India.

GP de Japón 2015: Décimo segundo lugar con Force India.

GP de Japón 2014: Décimo lugar con Force India.

GP de Japón 2013: Décimo quinto lugar con McLaren.

GP de Japón 2012: Retiro con Sauber.

GP de Japón 2011: Octavo lugar con Sauber.

Ya en tierras niponas, Pérez estimó un buen resultado en el icónico circuito: “Creo que durante la temporada hemos mostrado ser competitivos también en circuitos no urbanos. No veo por qué no podemos retomarlo y seguir adelante. Trabajamos muy duro durante ese último pequeño descanso con los ingenieros, con el equipo, para asegurarnos de que podamos volver fuertes”.

Pérez ocupa actualmente el tercer lugar en el Mundial con 235 puntos, apenas dos menos que el monegasco Charles Leclerc un puesto arriba.

Sergio Pérez y Max Verstappen, pilotos de Red Bull Racing. Foto: @redbullracing

La máxima categoría del automovilismo ya ha disputado 17 de las 22 fechas en el calendario. Con cinco carreras por realizar, el campeonato parece haberse decidido con un rumbo inminente tanto en el de Pilotos como en el de Constructores. Max Verstappen, consolidado en el liderato de la clasificación, tiene una ventaja de más de 100 puntos a su perseguidor más cercano. En una situación parecida está Red Bull Racing, pero con superioridad todavía mayor, casi 140 unidades.

Horarios del GP de Japón 2022

FP1 y FP2: 06 de octubre a las 22:00 horas y 07 de octubre a las 01:00 horas, respectivamente.

FP3 y sesión de clasificación: 07 de octubre a las 22:00 horas y 08 de octubre 01:00 horas, respectivamente.

Carrera: 09 de octubre a las 00:00 horas.

SEGUIR LEYENDO: