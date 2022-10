Padre del Checo Pérez ya no quiere ser presidente, ahora quiere la gubernatura de Jalisco

Antonio Pérez Garibay y Checo Pérez (Foto: @aperezgaribay)

El fin de semana pasado, Sergio Checo Pérez llegó al podio en el GP de Singapur de la Fórmula 1, lo que fue festejado por toda la afición mexicana; entre quienes se encontró su padre, el expiloto y su principal fan, Antonio Pérez Garibay, quien en reiteradas ocasiones afirmó sus aspiraciones presidenciales.

Ahora, el tapatío bajó la vara, pues ya no pretende llegar al Ejecutivo federal, sino a la gubernatura de Jalisco; su estado natal.. A través de sus redes sociales, el diputado federal plurinominal por Jalisco confirmó sus deseos de convertirse en el sucesor del actual mandatario del estado, Enrique Alfaro, quien terminará su mandato en 2024.

El padre del campeón mexicano de la F1 publicó una collage a través de su cuenta de Twitter con diversas fotografías donde se le ve acompañado de distinguidas personalidades, entre quienes destacan el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el empresario Carlos Slim, los actores Denzel Washington y Tom Cruise, el líder de Morena, Mario Delgado, así como los pilotos de Red Bull, Max Verstappen y su hijo, Checo.

La imagen fue acompañada por la descripción “Próximo gobernador de Jalisco, Antonio Pérez”, mientras que al interior del montaje se lee: “Gobernador de Jalisco 2024 ¡Va o Va!”.

Sin embargo, el diputado de la LXV Legislatura, durante varios meses sostuvo sus intenciones de ser el relevo de AMLO en Palacio Nacional, pues hasta en sus cuentas de redes creó la campaña “No hay quinto malo”, con relación a las otras cuatro “corcholatas” aspirantes a la silla presidencial.

En junio pasado publicó una imagen donde se le ve en medio la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbuam Pardo, del secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, del titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, así como del senador Ricardo Monreal. Acompañó la publicación con la descripción: “Rumbo al 2024 #NoHayQuintoMalo”.

Incluso, como parte de su campaña mediática, el legislador morenista en mayo pasado compartió una fotografía suya portando la banda presidencial, lo que valió una ola de críticas y la acusación por la presunta comisión de un delito.

Y es que el artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional establece que sólo el presidente de la nación puede usar el distintivo. De acuerdo con el capítulo cuarto de dicha ley, “La Banda Presidencial constituye una forma de presentación de la Bandera Nacional y es emblema del Poder Ejecutivo Federal, por lo que sólo podrá ser usada por el Presidente de la República”.

No obstante, pese a ser un delito, dicha práctica no tiende a ser penalizada, pues diversos personajes han portado la banda. Además, el político se escudó afirmando que la imagen no la hizo él ni su equipo, sino que fue un medio de comunicación.

Antonio Pérez Garibay, diputado federal de Jalisco, junto a Mario Delgado, presidente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) (Foto: Instagram/@aperezgaribay)

Por su parte, Antonio Pérez aseveró que López Obrador estaba al tanto de sus intenciones de relevarlo; incluso, apuntó que él apoyó a AMLO en su proyecto para llegar a la jefatura de gobierno en el entonces distrito federal en el 2000.

La carrera política del padre de Checo Pérez se remonta a 2015, cuando fue candidato al gobierno municipal de Guadalajara de la mano del Partido Nueva Alianza (Panal), elección que perdió. Tres años después, en 2018, compitió por una senaduría por el estado de Jalisco, abanderando la coalición Juntos Haremos Historia.

Fue a finales del 2021 que el ahora diputado reveló -por primera vez- sus deseos de convertirse en gobernador de Jalisco. En una entrevista para W Radio confesó: “Vamos por la gubernatura, voy a trabajar para el 2024, totalmente”. Así lo expresó quien ha afirmado ser amigo de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

