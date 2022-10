La tensa discusión de Marcos Acuña con un aficionado del Sevilla

El jugador de la Selección se enojó con un simpatizante del Sevilla que lo insultó desde la tribuna.

Un momento de tensión se vivió en la mañana del domingo en el estadio Jesús Navas donde jugaba el equipo filial del Sevilla y uno de los involucrados fue Marcos Huevo Acuña, uno de los laterales del seleccionado argentino. Todo quedó registrado en un video grabado desde las gradas.

En la filmación se puede ver el momento en el que el ex Racing reacciona ante los insultos de algunos simpatizantes del equipo andaluz que estaban observando el partidoante Atlético Sanluqueño de la Segunda División en la platea.

Acuña, que se reincorporó al Sevilla luego de la gira por Estados Unidos con la Selección en la que no participó de los duelos amistosos ante Honduras y Jamaica por una lesión muscular, salió del vestuario en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios y recibió algunos reclamos por parte de los plateístas. Entonces, reaccionó con gestos a la distancia, invitando a la persona a bajar de la tribuna y discutir las diferencias cara a cara, pero fue separado y finalmente la discusión no pasó a mayores, aunque las imágenes se viralizaron en las redes sociales.

El Huevo Acuña no toleró las críticas de un simpatizante del Sevilla y lo invitó a que baje de la tribuna

“Marcos Acuña se encara con aficionados del Sevilla FC en el Estadio Jesús Navas durante el Sevilla Atlético vs Atlético Sanluqueño. Fueron varios jugadores, no sólo Acuña. Recriminó insultos de un único aficionado, no varios”, indicó el periodista español Mario Míjens García en su cuenta de Twitter junto a las imágenes.

El lateral surgido de Ferro Carril Oeste es uno de los apuntados por el mal momento futbolístico que atraviesa el conjunto de Julen Lopetegui. Los fanáticos le cuestionan sus ausencias en el equipo por molestias musculares.

El Sevilla viene de perder el sábado 2-0 ante Atlético de Madrid en la jornada 7 de La Liga y se encuentra entre los cuatro últimos de la tabla de posiciones con 5 puntos. El entrenador español está en la cuerda floja y se habla de que podría dejar el cargo. Uno de los candidatos sería nada menos que el argentino Jorge Sampaoli.

El conjunto andaluz tiene doble competencia, ya que además participa de la Champions League. El miércoles 5 de octubre recibirá al Borussia Dortmund en la tercera fecha del Grupo G. El choque es clave para los sevillanos, que tienen apenas un punto y deben ganar para aspirar a la clasificación. Sevilla comparte grupo con Manchester City y Copenhague FC.

