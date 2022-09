La confesión que complica a Diallo en el escándalo del PSG: “Hamraoui tenía que ser lastimada para que no puediera jugar”

Kheira Hamraoui y Aminata Diallo (Gettyimages)

Este jueves se conoció una declaración clave en el caso que ha conmovido al París Saint-Germain (PSG) y que tiene a una futbolista en la mira después del brutal ataque que sufrió la jugadora Kheira Hamraoui el año pasado cuando un grupo de hombres encapuchados la atacó con una barra de hierro en la puerta de su hogar. Uno de los hombres detenidos aseguró ante las autoridades que su misión era herir a la deportista para que no pudiese volver a jugar.

Manzi N., un delincuente menor de 19 años, pidió hablar ante los investigadores de la fiscalía de Versalles a mediados de este mes y el sitio Le Parisien publicó este miércoles una parte de su testimonio. El joven confesó que él fue quien portaba la barra de hierro y aseguró que la jugadora Aminata Diallo fue cómplice de todo.

Cabe recordar que el hecho sucedió el 4 de noviembre de 2021 después de una cena que compartió el plantel femenino del PSG. Después de eso, Diallo se ofreció a llevar a Hamraoui hasta a su casa y allí fueron atacadas por un grupo de hombres con los rostros tapados que bajaron de una camioneta. Pese a que las dos habían sido agredidas, fue Hamraoui la que sufrió graves lesiones en las piernas que la apartaron de las canchas.

En las últimas semanas, y luego de que los investigadores barajaran varias hipótesis, la declaración de Manzi N., parece haber esclarecido el asunto: “Prefiero decirte toda la verdad... Estoy cansado, quiero ser honesto... Fui yo quien cargó la barra de hierro y fui yo quien golpeó a Kheira Hamraoui mientras mi cómplice fingía agarrar a Aminata Diallo. Le di dos golpes en la pierna”, sostuvo en su testimonio.

Aminata Diallo es la principal apuntada (Getty Images)

En su declaración aseguró que él fue reclutado por un quinto hombre, cuya identidad se negó a dar: “Efectivamente, esta quinta persona cuya identidad no deseo brindarles estuvo en contacto con un individuo que se presentó como amigo de la prima de Aminata Diallo. Quería que fingiéramos atacar a Aminata Diallo y atacar a Kheira Hamraoui”. Al ser consultado por el motivo por el cual buscaban agredirla, explicó: “Creo que fue por un partido. Aminata (Diallo) quería jugar pero no había sido elegida, así que Kheira Hamraoui tuvo que ser lastimada para que no pudiera jugar”.

Desde aquella supuesta confesión, que deberá ser corroborada por las investigaciones con pruebas y más testimonios, la investigación ha tenido grandes avances. Entre ellos se destaca la detención del supuesto quinto hombre, quien a su vez culpó a un sexto participante del hecho de haber servido de intermediario entre las partes.

Además, la jugadora Aminata Diallo, de 27 años, fue imputada por “violencia agravada” y “asociación con malhechores”, aunque poco después quedó en libertad bajo control judicial. Ella es la principal sospechosa de haber orquestado la paliza que le Hamraoui para intentar lesionarla de gravedad. La futbolista además quedó en el centro de la escena cuando peritos informáticos encontraron en su computadora personal la búsqueda de términos “cóctel de drogas peligrosas” y “romperse una rótula”.

“Ha quedado así fehacientemente probado que Aminata Diallo alimentaba un odio real contra su compañera del PSG, a la que consideraba un obstáculo para su propia carrera deportiva”, detalló el informe de los investigadores que además, advirtieron que la futbolista sufría una “deriva psicológica lenta que se ha vuelto, por así decirlo, patológica”.

