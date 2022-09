Nuevo giro en el caso Diallo-Hamraoui del PSG: el contacto a la madre de Mbappé y el objetivo de la futbolista detenida

La madre de Kylian tomó un inesperado protagonismo en el caso

Mientras se investigaba el violento ataque con una barra de hierro del que fue víctima una de las jugadores del equipo femenino del PSG, Kheira Hamraoui, el pasado 4 de noviembre de 2021, la policía de Versalles descubrió un nuevo protagonista bajo el nombre de César M. El misterioso hombre es apuntado como un amigo cercano de Aminata Diallo, además de agente no oficial de varias futbolistas del cuadro francés.

Según informó Le Parissien, existió un pacto entre las partes en torno a dos objetivos que construyó la base de la relación: hacer todo lo posible para expulsar a Kheira Hamraoui del PSG al final de la temporada 2021-2022 y al mismo tiempo obtener una oferta de extensión de contrato del club parisino para Diallo. En esta doble perspectiva, habrían unido fuerzas para desbaratar el organigrama de la sección femenina y sacar a los dirigentes que podrían entorpecer sus proyectos.

Para entender los orígenes de este giro en el caso hay que remontarse a octubre de 2021. Durante las semanas previas al ataque de Hamraoui, entre el 2 y el 29 de dicho mes, Diallo y César M. conversaron 33 veces a través de su línea telefónica. Todas fueron conversaciones entre dos personas que se conocen desde hace varios años y que comparten intereses en común.

Investigan si el objetivo de Diallo sería hacer todo lo posible para expulsar a Kheira Hamraoui del PSG al final de la temporada 2021-2022 (Foto: UEFA)

Antes de que se desate la polémica Aminata, jugadora del PSG desde 2016, le sugirió a Marie-Antoinette Katoto, la delantera estrella del club, confiar extraoficialmente la gestión de su carrera en César. Después del ataque de Hamraoui el 4 de noviembre, el dúo dejó de usar la línea móvil tradicional y optó por conversar a través de mensajería cifrada.

La policía también señala que sus conversaciones de WhatsApp fueron interrumpidas el 24 de octubre, fecha en la que comenzaron las primeras llamadas anónimas a varias futbolistas del PSG destinadas a difamar la imagen de Kheira Hamraoui. Estos cambios de hábitos son percibidos por los investigadores como “un aparente deseo de ocultamiento”.

Una de sus conversaciones interceptadas data del 7 de abril con Ulrich Ramé, ex arquero del Girondins de Burdeos que se convirtió en director deportivo de la sección femenina del PSG. César M. adelanta entonces a su interlocutor que la prórroga de contrato de Marie-Antoinette Katoto, goleadora y estrella del plantel, que gestiona dependerá exclusivamente si aparece un nuevo vínculo para Aminata Diallo además del pedido de destitución de Kheira Hamraoui.

Durante la misma charla, César M. tampoco dudó en plantear la amenaza de un escándalo que dañaría la reputación del técnico Didier Ollé-Nicolle, actual encargado de entrenar a la primera plantilla femenina. El representante se refirió a gestos inapropiados como tocar los glúteos de una de sus jóvenes jugadoras, menor de edad. El asunto se arregló internamente o encubierto, según la policía.

Una de las maniobras de la dupla Diallo-César sería difamar la imagen del entrenador Didier Ollé-Nicolle (Foto: Getty)

El 21 de abril, tres días antes de una semifinal de Champions League entre el PSG y el Olympique de Lyon, César M. recibió la noticia de que la principal competencia iría de arranque en el partido de mayor importancia de la temporada. “La otra puta, va a ser titular, es una puta mierda. No viene a los entrenamientos, se rompe los cojones en los partidos. El problema no es Kheira, el problema es el entrenador y Ramé”, declaró el agente en declaraciones filtradas.

Furiosos por este suceso, la jugadora del PSG y su asesor, según las escuchas telefónicas realizadas por los investigadores y publicadas por Le Parissien, planearon atacar a Corinne Deacon, entrenadora de la selección femenina francesa que se “equivocaría” al preferir a Hamraoui por encima de Diallo.

Lejos de abandonar la lucha por el objetivo, acuden al siguiente paso en busca de influencia directa en los pasillos del club. El origen del acercamiento entre Aminata Diallo y la familia Mbappé se remonta al pasado 10 de noviembre. El vínculo lo realizó un experiodista del diario L’Équipe, cercano a la familia del Pingüino.

Contactada por Le Parissien, Fayza Lamari, madre de Kylian Mbappé, explicó que conoció a Diallo y que charlaron en tres oportunidades como parte de un proyecto documental dedicado al asunto Hamraoui que una productora estadounidense planeaba desarrollar en colaboración con Zebra Valley, la compañía cuyo Kylian es el dueño. Las ocasiones se dieron en noviembre en París en una velada de presentación de la tira cómica sobre la vida del delantero, luego en Dubái durante las vacaciones de Navidad y una tercera vez en el Parque de los Príncipes en un partido de la Champions League.

Fayza Lamari, madre de Kylian, habría presionado dentro del club para la renovación de Diallo (@k.mbappe)

Una conversación interceptada entre Aminata Diallo y el experiodista cercano a los Mbappé despierta la atención de los investigadores: sospechaban que la madre del delantero del PSG podría interceder ante la dirigencia del club a favor de ampliar el contrato de Diallo. Dentro de las afirmaciones en la breve charla, se escucha la confirmación de la ampliación del contrato de Kylian varias semanas antes de su formalización.

Dentro de las declaraciones a Le Parissien, Fayza reconoce “haber tratado el tema de la ampliación de contrato de Aminata Diallo a la dirigencia del PSG, pero de una manera muy informal, desinteresada y siempre en el contexto del proyecto documental”. Unas semanas más tarde, según los informes, Zebra Valley se retiró del proyecto documental. “Cuando supe que el PSG no quería ofrecerle un nuevo contrato a Aminata por razones probablemente relacionadas con el caso, me distancié de ella”, concluyó Lamari.

Finalmente, Aminata Diallo, procesada por violencia agravada y asociación delictuosa y encarcelada desde el pasado viernes, deberá declarar este miércoles ante el juez de libertades y detención que deberá pronunciarse sobre su mantenimiento o no en prisión preventiva. Consultado a su abogado, Me Mourad Battikh, la protagonista decidió no hablar.

