Desde el banquillo del Barça Atlètic, Rafa Márquez no descarta dirigir a México ni al primer equipo blaugrana

Rafael Márquez, entrenador del Barça Atlètic. Foto: @BarcelonaB

Rafael Márquez se encuentra inmerso en su primera aventura como director técnico de un equipo profesional. Pero no sólo eso, sino que se trata de la institución que le dio la oportunidad (y lo hizo) de triunfar en el fútbol de Europa: el Barcelona. Ahora, dirigiendo desde el banquillo de la filial, el mexicano aspira a consolidar su proyecto con miras en seguir creciendo a nivel individual y colectivo.

De lograrlo, sabe que se abrirían puertas aún más grandes como el primer equipo blaugrana o la Selección Mexicana en algo que el mismo ha referido como lo que sería “un sueño”. En entrevista para el medio español Mundo Deportivo, el cinco veces mundialista habló sobre la actualidad como entrenador del Barça Atlètic y los objetivos que se ha puesto. Todo con el tono congruente que también caracterizó su trayectoria como futbolista.

“Mi objetivo por ahora es tratar de crecer y prepararme, ganar experiencia. Si en un futuro llega esta oportunidad, es algo a lo que no se le puede decir que no. Igual que entrenar a la Selección de México, sería un “gran sueño”. Pero por ahora hay que trabajar, seguir trabajando y trabajar más para poder tener una oportunidad así”, sostuvo en plática con el reportero Ferran Martínez.

Foto: Getty Images

Joan Laporta, presidente del club, fue quien le abrió la puerta a Márquez hace casi 20 años y lo volvió a hacer hace alrededor de dos meses cuando lo anunció para ser el entrenador del antiguo Barcelona B, hoy Barça Atlètic. De esta forma, con 43 años el káiser está de vuelta en unas de sus casas dentro del balompié en lo que además, queda en registro como el primer mexicano en el cargo.

“Estoy muy agradecido con Laporta porque me ha dado de nuevo la oportunidad de formar parte del club. Me conoce en lo profesional y como personay yo creo que el trabajo que hice como futbolista me ha dado la confianza para volver al club. Me pidió lo mismo que hice como jugador: tratar de rendir lo más que se pueda, dar la experiencia que tengo a los jóvenes y ayudar a todo este grupo de jugadores” detalló.

Un referente blaugrana

Como jugador del Barcelona, Rafa conquistó un total de 12 títulos oficiales, de los cuales ocho fueron nacionales y cuatro internacionales. En España levantó cuatro trofeos de liga, tres de la Super Copa, y uno de Copa del Rey.

A nivel continental, ganó la Liga de Campeones de la UEFA en dos ocasiones y una Super Copa. Además, en 2009 se hizo campeón del mundo con el club. Destaca que Márquez fue parte de la generación que logró el triplete en la temporada 2008-09 y el sextete en la 2009-10.

Rafa Márquez, técnico del equipo filial del FC Barcelona. Foto: Barça Atlètic

En el vestuario compartió lugar con jugadores y leyendas de la institución como Carles Puyol, Dani Valdés, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Lionel Messi, Thierry Henry, Yaya Touré o Abidal. Al final de su trayectoria por el club, el mexicano acumuló un total de 242 partidos disputados y 13 goles.

“Sé la responsabilidad de estar en un club tan demandante”, dijo Márquez cuando fue anunciado al frente de Barça Atlètic y aseguró que trabajará duro con y para que los futbolistas juveniles puedan llegar a jugar en el futuro con el primer equipo

