Raúl Jiménez confirmó su deseo por regresar al América: “Encantado de volver”

Fotografía de archivo del mexicano Raúl Jiménez quien participa en una rueda de prensa en las instalaciones del Dinamo de Moscú (Rusia). EFE/José Méndez

A menos de 60 días de que de inicio el mundial de Qatar 2022, el atacante del Wolverhampton de la Premier League y de la Selección Nacional, Raúl Jiménez ya piensa en su futuro y confirmó en una reciente entrevista que le gustaría regresar al América de la Liga MX.

Fue en una entrevista con TUDN donde el seleccionado tricolor de 31 años, señaló que de ser posible estaría en total disposición de volver al club que lo vio nacer de manera profesional cuando debutó en el torneo Apertura 2009 en un encuentro contra Monarcas Morelia.

“Me gustaría volver al América, siempre es una posibilidad y lo he dicho desde que salí del equipo, sí algún día me toca regresar, yo estaré encantado de volver a vestir la camiseta de las Águilas”, afirmó el atacante mexicano que ha formado una carrera en el viejo contiente, pasando por el Atletico de Madrid y el Wolverhampton.

Por otra parte, habló sobre su futuro en el balompié europeo, en donde espera mantenerse por algunos años más: “Hay que dejar que las cosas fluyan, si sigo jugando acá y ojalá que dure muchos años más en Europa y luego, ya que tenga como unos 37 años poder volver al América”, remarcó.

En otro tema, dentro de la misma entrevista el centro delantero de Wolves no perdió la oportunidad en ahondar sobre la batalla que se está viviendo dentro del cuerpo técnico de Gerardo Martino con relación a la decisión de quienes conformaran la plantilla de 26 jugadores que irán a Qatar 2022.

Bajo este contexto, Jiménez se pronunció sobre el inmejorable momento que está pasando Santiago Giménez desde que se sumó a las filas del Feyenoord de la Eredivisie. Durante la entrevista con TUDN, el jugador de 32 años reconoció que uno de los jugadores que más le ha sorprendido en las últimas convocatorias del Gerardo Martino es el ex Cruz Azul.

Foto de archivo de Raúl Jiménez celebrando tras anotar un gol con la selección de México. Estadio Azteca, Ciudad de México. 2 de febrero de 2022. REUTERS/Edgard Garrido

“Santi (Giménez) que lo he visto varias veces en las convocatorias de la selección, estaba viendo el resultado (del Feyenoord), iba ganando su equipo y ya había hecho gol otra vez en la Europa League, está jugando increíble, tiene un gol cada 30 minutos. Muy contento de que haya salido a probar suerte y le esté yendo así”, comentó para el podcast de TUDN, La Pelota Al Que Sabe.

Aunada a esta situación, el ex atacante del Atlético de Madrid y del América negó que tenga alguna situación en contra del Bebote por su racha goleadora en Europa con la que le podría ganar la titularidad en el Mundial Qatar 2022.

“A mí qué me puede provocar… solamente alegría de que es mexicano, de que está ya en el radar de los equipos, de que está haciendo las cosas bien y presionando, eso me ayuda a mí también para hacer mi trabajo y sabiendo que estamos en buenas manos, cualquier cosa que pase y que no pueda estar, saber que ahí hay jugadores que lo pueden hacer igual o mejor que uno”, resaltó.

Fotografía de archivo que muestra a Raúl Jiménez (d) y Andrés Guardado (c) de México reclamar una falta, en un partido de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Catar 2022 entre México y Canadá. EFE/José Méndez

Sobre la batalla para ser el titular de la Selección en Qatar 2022, Jiménez no omitió el nombre de Henry Martín, quien desde la llegada de Fernando “Tano” Ortiz levantó la mano como uno de sus competidores directos para el puesto titular de la Selección Nacional y es que el “9″ del América registra nueve goles en 15 partidos en la Liga MX.

“Qué bueno que se vean jugadores mexicanos que están peleando por el título de goleo, lo está haciendo muy bien, está haciendo goles, es importante que aparezcan goleadores en lo más alto de la tabla de goleadores del futbol mexicano”, remató el atacante del Wolverhampton.

