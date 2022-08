Rafa Márquez mostró su deseo por llegar a la Selección Mexicana: “El sueño”

Barcelona presumió las primeras imágenes de Rafa Márquez como entrenador (Foto: Instagram/@fcbarcelonab)

Rafael Márquez está a punto de debutar en la tercera división del fútbol español con el Barça Atlètic, comunmente conocido como Barça B y mundialmente famoso por ser la base principal de jugadores para el FC Barcelona.

El entrenador mexicano buscará consolidarse de inmediato con el equipo filial y conseguir buenos resultados para regresar a la Segunda División; sin embargo, el objetivo prioritario es fortalecer a los jugadores, terminar de moldear el ADN Barça y perfilarlos rumbo al primer equipo, además de mantener la esencia de juego en el plantel.

Si Rafa Márquez logra reunir estos elementos y además lucir con un ascenso, el oriundo de Jalisco estaría cumpliendo con creces su labor en el equipo y podrían llegar todo tipo de recompensas a nivel profesional, con la Selección Mexicana como uno de sus grandes “sueños”.

Rafa Márquez, técnico del equipo filial del FC Barcelona (Foto: Barça Atlètic)

Así lo expresó el propio Rafa en entrevsta con TUDN, donde a pesar de dejar en claro que su prioridad es la consolidación de su trabajo en el Barça B, no huyó a la pregunta sobre el Tricolor y sin problemas mencionó que es una ilusión poder dirigir al combinado nacional en el futuro.

“Siendo mexicano creo que la ilusión sí está y el sueño de poder ser entrenador de la Selección Mexicana”, señaló quien fuera zaguero estrella del FC Barcelona en la era de Frank Rijkaard. “Hoy en día están muy claros mis objetivos, que es seguirme desarrollando, ir aprendiendo. Estoy en un puesto que me puede dar mucho aprendizaje y hasta que no tenga esas garantías, no sabemos cuándo (pueda llegar a la Selección)”

“Ojalá algún día pueda tener esa oportunidad”

El "Tata" Martino saldría de la Selección Mexicana tras finalizar el Mundial de Qatar 2022 (Foto: EFE/José Méndez)

Las palabras causan mayor eco porque no hay un sustituto claro para Gerardo Martino tras el Mundial de Qatar, quien difícilmente continuará ligado al Tri y que podría suponer un nuevo cambio en la dirección técnica de la Selección Nacional; sin embargo, el nombre de Rafa suena todavía muy lejano para un cambio inmediato.

“Ya metido en esta burbuja en mi trabajo, es poco lo que se escucha de Selección y porque uno se enfoca en lo que tiene que hacer, un trabajo que lleva más tiempo que el que te llevaba como futbolista, entonces no suena tanto”, describió el flamante estratega del Barça Atlètic.

Y es que aunque todavía se ve con un panorama lejano, la realidad es que Rafa Márquez se encuentra ante una oportunidad única de su recién iniciada carrera como entrenador, pues bajo el cobijo del FC Barcelona podría llegar a los grandes escenarios del fútbol mundial.

Al ser cuestionado por lo que consiguieron Pep Guardiola y Luis Enrique tras inciar sus carreras en el Barça B, Márquez confirmó que son un ejemplo a seguir.

“Son ejemplos para mí Guardiola y otros DTs, de estar en un lugar privilegiado que pocos pueden llegar, no todos lo consiguen, pero obviamente tengo la idea de seguir el camino de cada uno de ellos, estoy consciente de la gran potencia para poder seguir aprendiendo como entrenador”, indicó.

¿Cuántos años estuvo Rafa Márquez en el Barcelona?

El mexicano fue muy bien recibido por Joan Laporta y la afición blaugrana debido a su extenso y exitoso pasado como futbolista del club, pues en las filas del Barcelona estuvo durante siete años y jugó más de 242 partidos , por lo que entró en una sleecta lista de extranjeros con más partidos con el club.

