El drama de una ex figura internacional que gritó campeón con Boca Juniors: “Estas lágrimas son de un hombre lleno de vicios”

Con lágrimas y en un posteo que se volvió viral, el ex futbolista Fredy Guarín sorprendió con un impactante mensaje en su cuenta de Instagram, en el que se abrió y reconoció que fue “hombre lleno de vicios y que cometió muchos errores”, aunque afirmó que “se perdonó por haberlos cometidos porque tuvo el perdón de Dios”. El colombiano, que fue campeón con Boca Juniors, hizo la publicación este jueves y tuvo miles de comentarios, entre ellos de figuras como su compatriota Juan Fernando Quintero.

El ex volante de 36 años se vio en la necesidad de contar sus sensaciones y sentimientos: “Hoy quiero mostrarme así tal cual como soy a corazón abierto, esto no lo hago para generar lástima ni ganar seguidores. Lo hago con la intención de que le sirva al menos a una persona. De un tiempo para acá mi vida está cambiando enormemente. Estas lágrimas que ven en la foto son de un hombre lleno de vicios, errores, pecados y muchas cosas mas”.

“Mi gente, estamos a tiempo de abrirle la puerta a papito Dios y dejar que sea él quien guíe nuestra alma y corazón. Dios ya me perdonó y yo me perdoné. Si alguien está en desacuerdo con esta publicación, te entiendo. No dejen de soñar, que el perdón sea con amor y guiado por Dios nuestro señor. Dios les bendiga hoy y siempre mucho ánimo y fortaleza. Nunca es tarde”, agregó.

A cinco horas de publicación, el posteo tuvo más 90 mil “me gusta” y 8.200 comentarios. Entre ellos, Juanfer Quintero, quien escribió “Grande” y puso el emoji de un corazón. El volante de creación de River Plate decidió que una de sus hijas fuera apadrinada por Guarín. Camilo Zuñiga, Wilson Morelo y Bruno Alves también enviaron su mensaje de apoyo.

El posteo de Fredy Guarín (@fguarin13)

En abril de 2021, Guarín protagonizó un hecho de violencia domestica en el que intentó agredir a su padre en un episodio que lo definió como “la peor cagada de su vida”. Pero luego recompuso su relación y también con su madre. Este año publicó una foto junto a ellos en el criadero de caballos en el cual trabaja.

Guarín se hizo conocido para los argentinos en el Mundial Sub-17 de 2003 jugado en Emiratos Árabes Unidos. Colombia le ganó el partido por el tercer puesto a la Argentina, que tuvo entre otros a Lucas Biglia, Mauro Formica, Hernán Peirone, Neri Cardozo y Ezequiel Garay. Tras sus inicios en Atlético Huila y Envigado, llegó a Boca Juniors y fue campeón en el Torneo Clausura 2006 bajo la conducción técnica de Alfio Basile.

Luego de no firmar su continuidad con el Xeneize emigró a Europa y se sumó a las filas del Saint-Étienne, el Porto y en el Inter de Milán vivió su mejor momento. Fue convocado por José Néstor Pékerman para el Mundial de Brasil 2014 y jugó de titular en la goleada (4-1) ante Japón en el tercer partido de su grupo. También integró el once inicial en la derrota 2-1 con Brasil en los cuartos de final.

Más tarde pasó a jugar en el Shanghái Shenhua (2016/2019) de China y después regresó a Sudamérica para desempeñarse en el Vasco de Gama (2019/2020). Su último club fue en su país, en el Millonarios (2021), donde disputó apenas siete partidos.

