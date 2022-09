“Fue un accidente”: la explicación de Ricardo Cadena ante la goleada que recibió Chivas

Ricardo Cadena, entrenador de las Chivas de Guadalajara. Foto: Chivas

Guadalajara y Tigres se enfrentaron en juego pendiente correspondiente a la jornada 9 del Apertura 2022 de la Liga MX. El resultado fue un duro golpe en contra de la escuadra tapatía pues fueron goleadas por los regiomontanos cuatro goles a uno en la cancha del Estadio Akron.

Con goles del mexicano Juan Pablo Vigón por cuenta doble, del brasileño Samir de Souza y del francés Florian Thauvin, el conjunto felino se llevó los tres puntos en su visita a Jalisco. Por los locales, fue Ángel Zaldívar quien descontó en el marcador. De esta manera, se terminó la racha de siete partidos sin conocer la derrota (desde que cayeron ante Mazatlán en la fecha siete).

“Son de esos partidos accidentados para nosotros, lamentablemente. Fue un accidente lo que nos pasó y se refleja demasiado margen en un resultado que, a mi parecer, de lo que sucedió en la cancha no fue tanto. Ellos han aprovechado lo que hemos dado y no fuimos capaces de lograr convertir las situaciones que se nos presentaron”, explicó Ricardo Cadena, entrenador de rojiblanco.

Partido entre Guadalajara y Tigres por el Apertura 2022 de la Liga MX. Foto: Chivas

Dos de las cuatro anotaciones que hizo Tigres se dieron en la primera mitad de juego. Una situación que de acuerdo con el entrenador Cadena, desencadenó una serie de situaciones en la parte complementaria pues al querer buscar igualar el marcador, fue cuando cayeron los otros dos. Un riesgo calculado, pero que no fue bien ejecutado, según analizó.

“El equipo me deja los primeros minutos una grata sensación. Reconocer que han tenido una gran participación con su portero, que a la postre fue quien generó que no pudiéramos acercarnos más. (En el segundo tiempo) Nos fue ganando un poquito la ansiedad de querer recortar la distancia y sabíamos que íbamos a correr riesgos, pero no decayó el ánimo”, sostuvo.

Ahora, el calendario para Guadalajara es visitar la capital del país para enfrentar al América en el Clásico Nacional el próximo sábado 17 de septiembre. Una Águilas que llegarán como el superlíder de la clasificación y luego de recientemente haber conseguido el récord (del club) de haber conseguido nueve victorias de forma consecutiva.

Partido entre Guadalajara y Tigres por el Apertura 2022 de la Liga MX. Foto: Chivas

“Tenemos un clásico, sabemos lo que significa, y en ese sentido haremos un análisis frío de este partido. Hoy se tuvo la mala fortuna de no resolver una situación dentro del área y esa es la diferencia, dentro de las áreas hubo esa amplia diferencia. Nosotros no fuimos capaces de convertir y ellos sí. Debemos estar tranquilos y mejorar en el día a día para llegar mejor al Clásico”, concluyó.

De esta manera, las Chivas se han quedado en la séptima posición de la tabla con un total de 22 unidades consecuencia de cinco victorias, siete empate, tres derrotas, un balance de de 17 goles a favor y 13 en contra (hasta antes de la derrota ante Tigres, eran la mejor defensiva del torneo).

Además de chocar ante su archirrival deportivo en la penúltima jornada del Apertura 2022, el Rebaño se enfrentará a Cruz Azul en el cierre de la fase regular con el objetivo de meterse entre los cuatro primeros puestos y así, clasificarse directamente a la liguilla. Un escenario poco probable, pero posible.

