La increíble ocasión de gol dilapidada por Lewandowski en la derrota del Barcelona ante Bayern Múnich

*La primera oportunidad que no pudo concretar Lewandowski

Bayern Múnich venció 2 a 0 al Barcelona en un duelo clave por el Grupo C de la Champions League en un duelo especial, no sólo por los últimos enfrentamientos entre ambos conjuntos que terminaron siempre con victoria para los alemanes, sino además por el reencuentro de Robert Lewandowski con su ex club. El polaco, no tuvo su mejor noche y su equipo lo padeció.

El artillero polaco, que llegó a este compromiso con nueve goles en seis presentaciones con la camiseta del cuadro catalán, no pudo convertir en el Allianz Arena y dilapidó dos ocasiones claras en el primer tiempo cuando el marcador todavía estaba 0-0.

La primera oportunidad para converitr que tuvo Lewandowski fue a los 17 minutos en un contragolpe comandado por Ousmane Dembelé, que prosiguió con Gavi por la izquierda y un pase filtrado del juvenil al centro del área. Allí apareció el delantero para dominar con derecha y, casi de manera insólita, definir por arriba del travesaño.

*Lo mejor del triunfo 2-0 del Bayern Múnich sobre Barcelona

La revancha para el polaco de 34 años llegó rápidamente, porque tres minutos más tarde Marcos Alonso trepó por izquierda y lanzó un centro al segundo palo para que él metiera el frentazo. Pero, quien apareció allí fue Manuel Neuer con un manotazo salvador que desactivó el peligro y lo transformó en una de las figuras del partido.

El experimentado artillero disputó ocho temporadas en el Bayern Múnich y allí marcó 344 goles, una cifra impactante que lo convirtió en una leyenda del club bávaro. Sin embargo, este martes no pudo volver a gritar en el Allianz Arena y fue derrotado.

De esta manera Barcelona quedó segundo en la zona con 3 unidades por detrás del elenco germano, que en dos partidos tiene puntaje perfecto y no ha recibido tantos. El Inter de Milan está tercero con un triunfo y último quedó el Viktoria Pilsen, sin unidades hasta aquí y con 7 goles en contra. La próxima jornada, el Bayern Múnich recibirá al conjunto de República Checa y los de Xavi Hernández jugarán un partido crucial contra el club italiano en el Camp Nou.

