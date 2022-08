La brujería a Mbappé, “soldados con túnicas negras” y la madre como líder de la banda: explosivas nuevas acusaciones en el “Caso Pogba”

Pogba con su madre durante la gala del Balón de Oro (Foto: Gettyimages)

Faltan 81 días para el pitazo inicial en el Mundial de Qatar y Francia convive con una bomba explosiva que promete con erosionar buena parte de la confianza que carga sobre sus espaldas por ser el último campeón. El “Caso Pogba” irrumpió durante los últimos días en los medios poniendo sobre el centro de la escena a dos de las estrellas de ese país: Paul Pogba como apuntado principal y Kylian Mbappé como involuntario afectado.

Durante las últimas horas, se dieron a conocer nuevos detalles de la acusación pública que encabeza Mathias Pogba, el hermano mayor de Paul. Aunque también una declaración tildó a la madre de los futbolistas como “líder de la banda”.

Mientras el mediocampista de la Juventus mantiene el silencio, Mathias decidió subir otro video a sus redes sociales para apuntar contra la estrella francesa, tal cual fue el puntapié de este escándalo que mantiene en vivo a su país. Allí insistió con la “brujería” que encargó Paul a un “morabito” para afectar a Mbappé, mencionó a “soldados de túnica negra” que salieron a respaldar a su hermano e insistió que la decisión de salir a la luz es para defender a su familia.

“Mucha gente y los medios han decidido que las palabras de Paul son la verdad definitiva sin siquiera tener que comprobarlo, ya que la estrella lo dijo y cualquiera que no tenga la misma carrera debería callarse. Sí lo sé, algunos se ríen de la verdad por fanatismo hacia El Gran Paul Pogba, y para otros solo importa el Mundial”, aceptó Mathias en el inicio de la filmación que difundió por sus perfiles oficiales.

Otras épocas: Paul Pogba con su familia tras ganar la Copa del Mundo en 2018 (Foto: Gettyimages)

Con más de 400.000 seguidores en su cuenta de Instagram, Mathias (32 años) es gemelo de Florentin y mayor que Paul (29 años). Siempre se mostraron cercanos los tres, pero algo ocurrió durante el último tiempo que generó una distancia explosiva que está haciendo tambalear las estructuras también de la selección nacional. “Les recuerdo que originalmente había dicho que iba a revelar cosas, pero al final no revelé nada aún. Fue el pequeño Paul, asustado y mal aconsejado, quien envió a sus soldados con túnicas negras. Él empezó a revelar cosas de sí mismo de una manera que se orienta y ordena a su manera y desde entonces yo solo respondo”, aseguró.

Mathias aclaró que hay cortocircuitos con su hermano desde unas audiencias previas a la publicación de los videos. Aclaró que lo que tiene para revelar no se refiere “sólo a la historia de la brujería” asociada al delantero del PSG y apuntó: “El público se enfada y acusa de traición sin saber nada. Si el hermano mayor se ha visto obligado a hablar públicamente porque corre el riesgo de perder la vida o la libertad por culpa de su hermano menor que lo quiere muerto o preso. ¿¡No es más bien el hermano pequeño quien lo habría traicionado!?”.

El mayor de los Pogba tuvo una carrera deportiva en equipos menores de Francia, Gales, Inglaterra o España, aunque también fue panelista eventual del reconocido programa deportivo español El Chiringuito. Mathias se quejó de que muchas de las críticas parecen querer empujarlo a “aceptar morir en silencio por la gloria del injusto prodigio”.

Mbappé quedó involuntariamente emparentado al conflicto: el hermano de Pogba asegura que encargaron una "brujería" en su contra (Foto: Reuters)

“Aunque no lo crean, estoy luchando por mi vida y la de mi familia para salir del agarre y la trampa de este hermano. El mundo se basa en las apariencias, pensando que todo estaba bien con nosotros, pero la realidad es que hay una familia en dolor y en peligro...”, insistió. “La única forma de supervivencia que tengo es exponer sus mentiras y su impostura. Es por esto que confirmé su brujería, porque aquí lo que importa no es si funciona o no, o si crees en ella o no, sino lo que implica como maldad, porque estas prácticas requieren que hagas cosas malas para sus rituales con una voluntad de hacer daño. Así que aprovecho esta oportunidad para preguntar, ¿no negó Paul inicialmente haber recurrido a los morabitos?”, agregó.

Cabe destacar que la acusación está asociada a que el futbolista de Juventus recurrió a un líder religioso para pedirle un ritual que perjudique a Mbappé. “He visto lo que ha ocurrido con Pogba, pero Kylian no muestra ningún signo de molestia o preocupación al respecto”, afirmó el DT del PSG, Christophe Galtier, sobre el tema.

En el video que rápidamente ganó las portadas de los medios franceses, Mathias se preguntó: “¿Por qué admitió esto ante los investigadores: “Pogba le dijo a la policía que ya había pagado un morabito de su séquito, para protegerse de lesiones”. Y para protegerse de lesiones, ¿necesita pagar millones de euros a este mago? ¿a través de los años?”.

En base a sus dichos, pidió verificar las transacciones en el banco central de Londres para cotejar sude declaraciones e insistió que el dinero que Paul pagó a “sus amigos de la infancia” no fue parte de una extorsión: “Es fácil de decir para los medios, pero qué hacemos si este dinero está justificado por documentos oficiales y registrados, y que hay evidencia de un gesto consentido. No es lo mismo, ¿verdad?”.

La cara visible del clan Pogba prometió que se viene un “destape de las mentiras” de su hermano menor, pero el tema no quedó solamente en sus dichos. El diario francés Le Figaro entrevistó al presidente del Tours FC, un equipo del ascenso francés que tuvo en sus filas a Mathias en la temporada 2018/19, y lanzó una declaración resonante: aseguró que la madre es la líder de la banda.

Jean-Marc Ettori aceptó que el escándalo familiar no lo “sorprende en absoluto” y dijo que Yeo Moriba, la madre, es “la líder de la banda, la que conduce todo, la que dice que sí, la que dice que no”. El gemelo Pogba apenas jugó cinco partidos en ese club, pero Paul habría sido un facto clave: “Nos dijeron que tomemos a Mathias y Paul pagaría su salario, sus gastos. Y además ofreció venir a jugar un partido (amistoso) en Tours, e ir dos veces a ver jugar a su hermano en Tours”.

Hace una semana, el último posteo de Pogba

Cabe destacar que la familia de Pogba había quedado emparentada a un escándalo en las tribunas durante la eliminación de la selección francesa ante Suiza en la Eurocopa del 2021. Mientras todo se desarrolla, Florentin, el gemelo que juega en el fútbol de India, todavía no realizó declaraciones y Paul realizó el último posteo en su cuenta de Instagram hace una semana: posteó una foto con su madre a quien le escribió “la patrona de la patronal, te amo”.

La estrella de la selección presentó el caso ante las autoridades judiciales de Francia e Italia, algo que lo mantiene “sereno” y “aliviado”, según declaraciones que realizó a su círculo íntimo y reprodujo el medio RCM. En las últimas horas, su madre debió declarar ante los oficiales por el caso de supuesta extorsión a Paul. El medio France Info había dicho que el jugador de 29 años afirmó que los chantajistas le exigieron 13 millones de euros por los “servicios prestados” durante los años de amistad, pero que él sólo desembolsó unos 100.000 euros tras haber sido abordado por encapuchados que empuñaban fusiles de asalto.

Desde Juventus decidieron no hace comentarios sobre el caso que involucra a su reciente fichaje, que para colmo se está recuperando de una sensible lesión en la rodilla que lo complica de cara al Mundial. Sin embargo, el tema extrafutbolístico preocupa más a Didier Deschamps que lo físico de cara al debut contra Australia del 22 de noviembre por el Grupo D que también componen Dinamarca y Túnez.

Hasta el momento, Pogba mantiene el silencio y se recupera de su lesión en Juventus (Foto: Reuters)

SEGUIR LEYENDO: