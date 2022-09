Andy Ruiz explicó las razones por las que “perdió el piso” tras derrotar a Antony Joshua

Andy Ruiz Jr (Foto: AFP)

El boxeador mexicano, Andy Ruiz se encuentra de gira con diferentes medios de comunicación previo a su combate contra el pugilista cubano, Luis Ortiz, el próximo domingo 4 de septiembre en Los Ángeles.

Bajo este tenor, el pugilista mexicano tuvo un mano a mano con Marco Antonio Barrera dentro de su pódcast llamado Un round más, ahí ambos hablaron del próximo encaré en contra del púgil cubano, sin embargo, uno de los temas que llamó fuertemente a los ávidos fanáticos del boxeo nacional fue cuando explicó los motivo por el cual “perdió el piso” tras derrotar al entonces campeón, Anthony Joshua.

“Todo pasó de volada, estaba emocionado, estuve esperando 29 años para que pasara, y disfruté de más, el tiempo se fue de volada. No estaba pensando que tenía que entrenar, que habría revancha, estaba con los amigos, estaba haciendo un chingo de pendejad*s”, remarcó en su platica con el entonces multicampeon mundial en tres divisiones diferentes por la OMB y CMB.

El también conocido como El Destroyer reconoció que cuando llegó a la cúspide de su carrera llegaron situaciones fuera del encuadrado que jamás pudo controlar pese a su interés de retomar el rumbo que lo llevó a la cima en la categoría de los pesos pesados al vencer a Anthony Joshua

“Estaba duro decir no, porque yo quería disfrutar, conocer cosas que nunca pensé... pero cada uno tiene su momento. Mi mamá me decía que me cuidara, que iba a tener revancha, pero a uno le valía verga. Cuando estaba entrenando en el departamento decía: ‘qué estoy haciendo, me tengo que enfocar, ya hice todo el desmadre que tenía que hacer’; pero no era el suficiente tiempo, tenía que hacer más entrenamiento, la neta no me enfoqué mucho”, remarcó el ex campeón de la WBO, WBA, IBO e IBF.

El pugilista estadounidense de ascendencia mexicana de 32 años reconoció que a su vida llegó el exceso, las mujeres, el alcohol y la fiesta, motivo por el cual no pudo resistirse a un mundo que era desconocido por él en ese momento.

Foto: CUARTOSCURO

“Sí quiero decir eso (que salía con mujeres), pero no quiero que me regañen, me van a regañar... Había morras que yo pensaba que no podía tener, chichon*s... y si no era ese día, era para el otro día también, luego en el Instagram tenía un millón de nuevos seguidores, miraba a una (mujer) y le contestaba, así se fue todo”, resaltó.

Luego de su etapa de descontrol, El Destroyer explicó que previo a su revancha ante Antony Joshua jamás se imaginó que el británico se iba a presentar más fuerte en todos los aspectos, desde el mental hasta el físico, hecho que le terminó pasando factura.

“No sabía que Antony Joshua iba a venir con todo, iba a querer sus cinturones de regreso. Cuando alguien te da todo, se te hace fácil, dice no voy a entrenar y me voy a ir con los amigos, con los artistas que me querían conocer, creía que era la mera verg*”, concluyó el púgil mexicano de 32 años.

(Foto: Instagram/@andy_destroyer13)

Previo a su enfrentamiento contra Luis Ortiz, el próximo domingo 4 de septiembre, el boxeador que cuenta con 34 victorias, 22 por la vía rápida, y un par de derrotas aseguró estar despreocupado por su físico ante el cubano, pues hizo un trabajo de tal manera en que se le permita buscar la victoria bajo dos circunstancias, por la vía del K.O. o de los 12 rounds.

“Yo he entrenado fuerte para ambos escenarios: para noquear o hacer una pelea completa de 12 rounds. Cuando una persona va en busca del nocaut comete errores y paga el precio”, resaltó durante la rueda de prensa con varios medios de comunicación.

