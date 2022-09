Tri Gay lanzó crítica a la FMF: “prefieren pagar multas y no les interesa la violencia en los estadios”

Usuarios piden realizar el grito discriminatorio durante el México vs Estados Unidos para que la FMF sea sancionada. Foto: Twitter @Magnus_Bcs

El Equipo Nacional de la Diversidad Sexual de México a través de su principal representante y capitán Andoni Bello, ha señalado a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) de cerrarle las puertas ante cualquier apoyo que pudiese existir y cuestionó la campaña que mantiene para evitar prácticas discriminatorias en los estadios. Principalmente el famoso grito, pues “es un problema que no se ha atendido adecuadamente”.

En el marco de una rueda de prensa, el también conocido como Tri Gay expusó las dificultades con las que se ha encontrado y que han obstaculizado el desarrollo deportivo del equipos, además del activismo social por el que lucha. También refirió la falta de interés de los directivos en el balompié mexicano por buscar medidas efectivas para hacer frente a la homofobia que persiste.

“(El grito) se normaliza o se trata con eufemismos. La forma como hemos visto que la FMF trata el tema es decir ‘respeta’ sin decir a quién y por qué el grito homofóbico debe ser erradicado en los estadios. A ellos no les interesa porque el ambiente en el fútbol es uno de los más homofóbicos que hay y no podemos esperar que tengan una sensibilización si no la buscan”, acusó Bello.

Afición mexicana. Foto: Instagram/@miseleccionmx

El activista en favor de los derechos de la comunidad LGBTQ+, sentenció: “Sin el real compromiso de la FMF y de las instituciones deportivas no va haber un adecuado abordaje del tema ni una fiesta. Ellos prefieren pagar multas y no les interesa la violencia en los estadios. Está normalizada y se ve reflejada en las calles”.

Envuelto en más de una polémica, el fútbol mexicano ha sido señalado e incluso castigado por diversas prácticas discriminatoria por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). Con sanciones que van desde importantes montos econnómicos, suspensión de partidos y hasta el veto a la afición de las tribunas.

Al frente de la FMF, Yon de Luisa y los diversos clubes que integran a la Liga MX en sus distintas categorías, han implementado una serie de medidas para combatir este problema que se basan en cuatro ejes principales:

1. El registro previo a cada partido. De acuerdo con la estrategia, cada aficionado que compre un boleto para asitir a un partido de México deberá registrar su entrada antes del evento, es decir, brindar algunos datos personales para mantener un control más certero en caso de algún percance.

2. Impulsar dinámicas de respeto. Una vez dentro de las instalaciones del estadio, el recinto y la FMF emprenderá diferentes acciones para integrar a los aficionados en un ambiente que no discrimine.

Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Yon de Luisa, hablando durante una conferencia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez

3. Vigilancia. Todo el personal de seguridad del estadio trabajará para identificar de manera ágil a las personas que incurran en el uso del grito homofóbico o cualquier práctica que atente contra el respeto, por lo que habrá mayor vigilancia en cada una de las secciones de los recintos.

4. Sanciones. El aficionado que incurra en actos discriminatorios será retirado del estadio en el mismo momento de su falta y será serán vetado por cinco años de los partidos de local del equipo azteca.

Sin multas previo a Qatar 2022

Yon de Luisa, aseguró que el equipo azteca ya no recibirá multas económicas o vetos de la afición por parte de la máxima federación del balompié internacional a causa del comportamiento de su afición en los estadios debido a que llegaron a un acuerdo para modificar el sistema de penalización por comportamientos violentos o discriminatorios.

El convenio de da siempre y cuando sean constante con los esfuerzos y estrategias para vigilar y sancionar a los fanáticos que incurran en faltas.

