Paco Villa y Sebastián Córdova volvieron a discutir tras la publicación de documental de América

La difusión del documental América vs América ha causado todo tipo de reacciones entre la afición. Si bien es un material dedicado a explorar las entrañas del equipo más ganador de la Liga MX, también involucró a jugadores que ya no forman parte del plantel. En ese sentido, luego de que se diera a conocer un regaño de Miguel Herrera a Sebastián Córdova en el vestidor del equipo azulcrema, el jugador y el comentarista Paco Villa revivieron una vieja disputa en las redes sociales.

Horas después de su difusión en la plataforma Netflix, Villa dio a conocer su reacción acerca de una de las escenas más icónicas de la serie. Por medio de sus redes sociales, el narrador emitió un comentario sin mayor contexto, aunque los usuarios pudieron relacionarlo con el jugador gracias al video que se viralizó después. “Veo que algunos le llamaron ‘hueva’, yo solo le dije por su nombre”, escribió @Paco_Villa.

Su crítica no paró ahí, pues apenas cuatro minutos después complementó sus palabras. “Mis deseos son que los jugadores mexicanos sobresalgan. Siempre. Y más cuando tienen calidad superior. Eso pasó con Córdova. Su capacidad da para muchísimo más. Muy lejos de lo que ha entregado. Y dije lo que pienso y seguiré pensando en tanto no demuestre lo contrario”, agregó en su perfil verificado de Twitter.

La publicación comenzó a ser ampliamente difundida entre los seguidores del comentarista deportivo. De esa forma, el actual jugador de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) no demoró en responder. Contrario a la argumentación de Villa, Córdova se limitó a recriminar su postura con la frase “Otra vez este w…” con un emoji que denota hartazgo.

La rivalidad entre los personajes volvió a surgir luego de la difusión de un fragmento del documental en donde se observa al Piojo Herrera dirigirse a sus jugadores con molestia. La escena acaparó la atención cuando se dirigió a Sebastián Córdova, pues el estratega recriminó al canterano azulcrema su falta de disposición para hacer la diferencia al interior del terreno de juego.

“Chivas juega y nosotros estamos en la pende*a. Y si traes una hueva dime ‘no estoy para jugar’ y no pasa nada. Te lo dije el otro día, Córdova”, expresó el director técnico. El regaño tuvo mayor relevancia pues, además de la presencia del resto del plantel, aconteció en la liguilla del torneo Guard1anes 2020, cuando las Águilas fueron eliminadas por las Chivas del Club Deportivo Guadalajara.

¿Cómo surgió la rivalidad entre Paco Villa y Sebastián Córdova?

Al término de un encuentro de temporada regular contra los rojinegros del Atlas en el torneo Guard1anes 2021, donde los capitalinos perdieron por la alineación indebida de Federico Viñas, el periodista arremetió contra Córdova por el deficiente rendimiento demostrado en el campo. Con sus palabras lo catalogó como un futbolista “pecho frío” y advirtió que su futuro sería mejor si abandonara dicha postura.

En semanas posteriores, durante una entrevista con el Escorpión Dorado, el futbolista confesó no haberse enterado del ataque de Paco Villa sino hasta que Henry Martin le notificó. “Me dijo ‘oye, ya le llamaron la atención a Paco Villa porque está hablando de ti y no puede porque somos Televisa’, yo no sabía. Ya me lo enseñó Henry y dije ‘p*nche vato’”, recordó.

Villa reaccionó a las declaraciones del jugador y negó que haya sido reprendido por la opinión emitida en torno a Córdova. Por el contrario, refrendó sus palabras y escribió que “se dicen las cosas como son. Y si le dije Pecho Frío se lo ganó. Y si le mete a la inconsistencia otra vez, se dirá y listo. Reitero, depende de él, de nadie más”, en su cuenta de Twitter.

