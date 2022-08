Puebla vs Necaxa: dónde y a qué hora ver la Jornada 9 de mitad de semana

El equipo de Puebla recibirá a Necaxa para la Jornada 9 del Apertura 2022 (Foto: Instagram/@clubpuebla)

El Apertura 2022 de la Liga MX seguirá su curso, por ello dará inicio la Jornada 9 del campeonato, partidos programados a mitad de semana. Tres compromisos inaugurarán esta fecha, los cuales serán el de Mazatlán vs Querétaro, Atlas vs Juárez y Puebla vs Necaxa.

Éste último promete ser el partido más relevante del primer bloque de la fecha nueve pues hasta el momento el conjunto de La Franja y los Rayos se encuentran dentro de los primeros seis puestos de la clasificación, zona que aún contempla el repechaje.

Los dirigidos por Nicolás Larcamón recibirán a los pupilos de Jaime Lozano en la cancha del Estadio Cuauhtémoc este martes 16 de agosto, en punto de las 21:05 horas, en tiempo del centro de México, dará inicio el partido.

¿Dónde y a qué hora ver el Puebla vs Necaxa?

Jaime Lozano se enfrentará a Nicolás Larcamón (Foto: Instagram/ @clubnecaxa)

Para éste partido, los aficionados de ambos clubes tendrán la opción de seguir la transmisión en vivo por medio de la señal de televisión abierta de Azteca Deportes, pues cada que los camoteros juegan como local, la televisora de Ajusco se encarga de cubrir el evento.

Cabe añadir que la transmisión empezará minutos antes del juego, es decir que a partir de las 21:00 horas se podrá seguir la previa del juego y más tarde el partido entre ambas escuadras.

Fecha: martes 16 de agosto 2022

Horario: 21:05 horas (centro de México)

Lugar: Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Transmisión: TV Azteca (Azteca 7)

El Puebla vs Necaxa se jugará en el Estadio Cuauhtémoc (Foto: Instagram/@clubpuebla)

Internet: la página oficial de Azteca Deportes también se encargará de compartir el juego en vivo. Para acceder a ella únicamente se debe de ingresar al portar de aztecadeportes.com y seleccionar la transmisión en vivo.

Aplicación móvil: el juego se podrá seguir en vivo desde un dispositivo móvil, para ello únicamente se requiere descargar la app Azteca Deportes.

Radio: una opción alterna para que la afición que no tiene acceso a internet y/o televisión, podrá seguir la narración por medio de la señal radiofónica de W Deportes en el 730 AM y 96.9 FM.

¿Cómo llega Puebla y Necaxa a la Jornada 9 del Apertura 2022?

Puebla suma tres empates en sus últimos partidos jugados (Foto: Instagram/@clubpuebla)

Hasta el término de la fecha ocho del torneo, los pupilos de Jaime Lozano se colocaron en la posición cinco de la tabla con 12 unidades, suma que los coloco por debajo de Pachuca y por encima de la Franja, su rival en la cancha.

La escuadra hidrocálida viene de una derrota ante Monterrey con un marcador de 1-2 en su estancia como local. Pero, anteriormente, en la Jornada 7 derrotó al Atlético de San Luis con goles de Facundo Bautista y Fernando Madrigal.

A pesar de que aún falta para llegar a la recta final de la competencia y empezar con la liguilla, hasta este momento los jugadores de Aguascalientes estarían en zona de repechaje y aspirarían a la “fiesta grande” del fútbol mexicano.

Los pupilos de Jaime Lozano se colocaron en la posición cinco de la tabla con 12 unidades (Foto: Instagram/@clubnecaxa)

Por su parte, los Larcaboyz han hilado tres empates en sus últimos tres partidos, situación que les permitió colocarse en la posición seis de la tabla con 11 unidades. Su último partido fue ante los Xolos de Tijuana, con quienes empataron con un marcador de 3 - 3.

Si el equipo de Puebla logra una victoria ante Necaxa, podría aspirar a los primeros cuatro lugares de la tabla y asegurar su posición en zona de liguilla.

