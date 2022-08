Lo que espera Juan Manuel Márquez para el Canelo vs Golovkin 3

Juan Manuel Márquez compartió sus expectativas del Canelo vs GGG3 (Foto: AP)

El próximo sábado 17 de septiembre el boxeo mexicano presenciará una de las peleas más esperadas entre la afición pues Saúl Canelo Álvarez se enfrentará a Gennady Golovkin en el tercer capítulo que dará por terminada su rivalidad en el ring.

Debido a que el tapatío viene de una derrota ante Dmitry Bivol, el combate ante GGG representa una oportunidad adecuada para redirigir su carrera en el boxeo profesional, por ello, Juan Manuel Márquez, ex boxeador y campeón mexicano, compartió qué es lo que espera de la pelea.

Durante su participación en el podcast ProBox TV, el Dinamita Márquez explicó cuáles son sus expectativas del combate, ya que ambos peleadores ya se conocen y las otras dos peleas servirán de antecedente para su próximo enfrentamiento y dar un mejor espectáculo.

Juan Manuel Márquez aseguró que Canelo podría ganarle a Gennady Golovkin (Foto: Instagram @jmmarquezoficial)

Lo primero que resaltó Márquez Méndez es que Saúl tiene posibilidades de derrotar al púgil kazajo en el escenario del T-Mobile de Las Vegas, Nevada, EEUU, pues Canelo conoce del “estilo mexicano” arriba del ring.

Antes de introducir sus motivos por el cuál espera que Álvarez aplique el “estilo mexicano” en la trilogía, explicó en qué consiste dicha técnica en el pugilismo profesional. Señaló que cuando un peleador mexicano recibe un golpe, se caracteriza por regresar el doble de lo que lo dañó, pero con técnica y de forma sabia.

“El estilo mexicano, mucha gente cree que es tirar golpes y recibir golpes, ser como un guerrero ‘si me diste, te doy’, no; el boxeo mexicano es igual, intercambiar golpes, pero con técnica. Si me llegas a conectar un golpe, te voy a regresar tres o cuatro, pero con inteligencia, ese es el estilo mexicano; ser agresivo con inteligencia”, dijo.

El 17 de septiembre será la tercera pelea de Canelo vs Golovkin (Foto: Instagram/@canelo)

Así que Juan Manuel Márquez dejó en claro que la técnica es aquello que caracteriza a los púgiles del país, así que esperará que el Canelo Álvarez lo aplique en el ring ante Triple G.

La zona corta y un lanzamiento constante de golpes será la clave para que Álvarez logre un resultado favorable, según el Dinamita, además la combinación de golpes será vital para sacar a Golovkin de su guardia.

“Canelo demostró cómo le puede ganar, es el estilo mexicano; el estilo mexicano es hacer pelea con inteligencia estando en la zona corta y lanzando golpes, lanzando combinaciones y eso lo hace muy bien el Canelo”.





SEGUIR LEYENDO: