Adrien Broner canceló su próxima pelea y generó preocupación en el boxeo: “No estoy dispuesto a jugármela dentro de un ring”

@adrienbroner

Todo estaba listo para que éste sábado Adrien Broner volviera a subirse al ring después de más de un año sin hacerlo ante su compatriota Omar Figueroa en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood (Florida), hasta que el propio ex campeón mundial de peso ligero de la WBC anunció su ausencia en el evento.

El púgil de 33 años justificó su decisión con un posteo en sus redes sociales en la cual aseguraba que no lucharía producto de sus problemas mentales: “Lo siento por todos mis aficionados, pero mis problemas mentales son una realidad y no estoy dispuesto a jugármela dentro de un ring”.

“He visto morir a mucha gente jugando con su carrera de boxeo y eso es algo que no haré. Recen por mí”, añadió el boxeador de Ohio que acumula un historial de 34 victorias (24 por KO) y tan solo 4 derrotas (1 sin decisión).

@adrienbroner

“Me encanta el boxeo. Y es demasiado para no darlo todo y siento que me quedé corto antes porque mi mente no estaba al 100% allí y sería una presa si vuelvo a cometer ese error. Necesito hacer algunos cambios para mejorar en lugar de preocuparme por los sentimientos de otras personas y complacerlos cuando en realidad no tengo nada que demostrarle a nadie”, continuó el estadounidense, clasificado como uno de los diez mejores boxeadores según la revista The Ring.

“Soy cuatro veces campeón del mundo en cuatro categorías de peso diferentes. Seré incluido en el Salón de la Fama. Así que tengo que dar un paso atrás y superar este obstáculo antes de arriesgar mi vida dentro del cuadrilátero nuevamente. Sé que estoy lejos de terminar con el deporte. Nos vemos pronto”, sentenció Broner.

Del otro lado, rápidamente salió su ahora ex contrincante a responderle a través de la misma red social: “¡Jodete Broner!”, exclamó junto a un comunicado oficial.

“Como bien sabemos, mi pelea contra Broner fue cancelada. Lo que realmente me molesta es que use la salud mental como una excusa. No digo que no tenga problemas mentales porque todos nos damos cuenta de ello, sino que lo uses como excusa por ser indisciplinado”, disparó.

@adrienbroner

“Si realmente es por salud mental, muéstranos la prueba de que recibiste atención profesional. Te gusta publicar todo en redes sociales, ¿por qué no nos dejas ver tu ‘recuperación de salud mental’?”, preguntó el ex campeón de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Vete a la mierda Broner. Justo cuando pensé que no podías rebajarte más”, sentenció Figueroa, quien durante el último entrenamiento abierto a los medios previo al combate aseguró que fue diagnosticado recientemente con un desorden mental pero que eso no le impidió subirse al ring para pelear ante Broner.

El próximo sábado el boxeador kazajo Sergey Lipinets (16-2-1) será el que ocupe el lugar de Broner en la cartelera estelar de la compañía Showtime por el campeonato plateado del Consejo Mundial de Boxeo de la división superligeros.

SEGUIR LEYENDO