Las palabras de Dani Alves previo al duelo de Pumas ante Barcelona por el trofeo Joan Gamper

Dani Allves, jugador de los Pumas de la Universidad Nacional. Foto: PumasMX

Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México se encuentras en territorio español para enfrentar al Fútbol Club Barcelona en la disputa del trofeo Joan Gamper en su edición de 2022. Los preparativos para saltar a la cancha están listos y Dani Alves, refuerzo del club mexicano para la actual temporada, instó a sus compañeros a disfrutar de la “experiencia única en la vida” que representa el juego y aseguró que en caso de anotar gol a su exequipo, no lo festejará.

Como cada año, la directiva blaugrana hace la invitación para que un club extranjero sea el rival en la pelea por el título que, aunque de carácter amistoso, se ha creado un importante prestigio. La sede del encuentro es el estadio Camp Nou en la misma ciudad que da nombre al club y está programado para el domingo siete de agosto a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

“A mis compañeros, sinceramente les digo que disfruten de este momento único en sus vidas. Venir acá, no sólo para Pumas, sino para cualquier equipos es muy muy complicado. Jugar aquí es muy difícil. Hay que disfrutar porque yo creo que (los ugadores de Pumas) no van a tener muchas más posibilidades de jugar en el Camp Nou antiguo, puede que ellos vuelvan pero será difícil volver a vivir esta experiencia. Hay que pasarla bien e intentar poner lo que nosotros tenemos como argumentos”, declaró el defensor brasileño de 39 años.

Pumas y Barcelona se enfrentarán por el trofeo Joan Gamper de 2022.

Alves llegó a la institución auriazul hace apenas unas semanas justamente proveniente de la institución culé, quien lo dejó en libertad tras no renovar su contrato. El veterano lateral de inmediato se puso a disposición de las órdenes del técnico universitario Andrés Lillini y contra todo pronóstico no tardó más que seis día desde su arribo para que debutara en la Liga MX.

En el campeonato mexicano, Alves ya ha disputado dos partidos y en ambos casos lo ha hecho durante los 90 minutos de juego (ante Mazatlán y Monterrey en las jornadas seis y siete, respectivamente). Ahora, en su tercer compromiso defendiendo la casaca universitaria se reencontrará con el equipo en el que se consolidó como futbolista y en donde consiguió la mayor cantidad de títulos.

Sobre el posible escenario de anotar gol, el brasileño aseguró: “No, no. Yo nunca festejaría un gol aquí, la verdad”, y agregó: “Es extraño regresar con otra camiseta que no sea la del Barcelona, pero el fútbol es hermoso porque cuida de la gente que le dedica tiempo, que lo respeta. Ni en los mejores guiones hubiera pensado regresar tan rápido aquí. Sólo tuve oportunidad de decir hola, pero no hasta luego. El fútbol me está dando esa oportunidad de volver a abrazar a la gente que quiero”.

Pumas y Barcelona se enfrentarán por el trofeo Joan Gamper de 2022.

En cuanto a lo meramente deportivo, la tarea es por demás complicada para los Pumas. Como objetivo tienen conseguir el trofeo Joan Gamper ante un conjunto que apenas lo ha dejado escapar en cuatro ocasiones en los últimos 31 años (ante Valencia en 1994, Juventus en 2005, Manchester City en 2009 y Sampdoria en 2012).

La escuadra que actualmente dirige otra leyenda del club, Xavi Hernández, ya cuenta con un antecedente en la lucha del título ante un equipo mexicano. En 2014 fue el León de Rafa Márquez quien se presentó en el Camp Nou y se llevó una apabullante derrota de seis goles por cero.

