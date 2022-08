“¿Saben por qué Messi es el mejor jugador que vi en mi vida?”: la efusiva arenga de Guardiola a los jugadores de Manchester City que se hizo viral

La frase de Guardiola sobre Messi en el documental del Manchester City

Manchester City es una de las potencias del mundo que decidió abrir las puertas de su intimidad diaria a las cámaras. En un formato que se extiende entre los clubes europeos principalmente, la entidad inglesa estrenó durante los últimos días el segundo documental que expone al detalle la convivencia entre el entrenador Josep Guardiola y las figuras del plantel británico. Sin embargo, ese acceso privilegiado se transformó en viral por otro motivo: una referencia a Lionel Messi.

En el segundo capítulo de “Together: Champions Again!”, una producción audiovisual que recorre los pormenores de la temporada 2021/22 de los Ciudadanos, se expuso una charla técnica de Pep en el entretiempo a sus dirigidos donde elogia al argentino: “¿Saben por qué Messi es el mejor jugador que he visto en mi vida? Porque es un competidor. Es un animal”.

Luego de continuar con las indicaciones efusivas, el DT catalán vuelve sobre uno de sus futbolistas favoritos par motivar a los suyos: “¡Messi pasa la pelota y va hacia el área como una máquina! ¡Huele el gol!”.

Este segundo episodio del material que llevó a cabo el City Studios –la empresa del club para desarrollar estos trabajos– cubre el período de partidos entre mediados de octubre y mitad de noviembre del 2021 cuando el elenco inglés ganó seis de las ocho presentaciones que tuvo entre todas las competencias que disputó. Allí se muestran las “apasionadas charlas” que da Guardiola en los choques ante Brujas de Bélgica y Manchester United.

El documental es una continuidad de lo hecho durante los últimos 46 días de la temporada 2020/21, cuando el club estrenó Together para brindarle a los fanáticos de todo el mundo un “acceso sin precedentes” de ese cierre de campaña. Ambas producciones están disponibles por intermedio de la plataforma oficial de los Ciudadanos.

Guardiola, de 51 años, lleva siete temporadas al mando de la institución inglesa, pero sus comienzos como DT se desarrollaron en el Barcelona cuando coincidió con la Pulga entre el 2008 y 2012 dándole forma a uno de los mejores equipos de la historia. Allí forjaron un vínculo estrecho que se extiende hasta estos días y una admiración mutua. “Messi en mi carrera significa todo. Me hizo ser más competitivo que los que mis pares me hicieron”, lo elogió Pep meses atrás en una entrevista.

Tampoco es la primera vez que Pep da una definición magistral sobre el rosarino en un documental. Ya en el 2019 se había hecho viral un fragmento del material This is Football: “Mueve la cabeza. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Sabe exactamente lo que va a pasar. Su cabeza siempre se está moviendo. No está corriendo, pero siempre está mirando lo que pasa. Después de cinco o 10 minutos, tiene el mapa en los ojos y en el cerebro para saber exactamente cuáles son los espacios y cuál es el panorama. Es como estar en la jungla y tener que sobrevivir”.

