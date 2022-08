Joserra reventó a Memo Ochoa por su relevancia en el América: “No puede ser un líder”

José Ramón Fernández negó que Ochoa sea líder de las Águilas del América (Fotos: Gettyimages,- YouTube/ESPN Deportes)

En vísperas de la disputa del encuentro amistoso correspondiente a la Leagues Cup contra Los Ángeles Football Club, el América se encuentra en una crisis que solamente le ha permitido obtener una victoria en el torneo. Ante ello, José Ramón Fernández aseguró que el equipo de Coapa no cuenta con un personaje capaz de motivar al resto de los jugadores y negó que, a pesar de su amplia experiencia y titularidad con la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa pueda ser considerado líder.

Durante una emisión del programa Futbol Picante, el experimentado periodista deportivo y el resto de los panelistas analizaron el papel que tanto las Chivas como el América realizarán en los partidos ante el Galaxy y el LAFC. Al respecto hicieron un repaso de los jugadores olvidados por Fernando Ortiz para el encuentro y Joserra negó que alguno tenga la capacidad de tomar las riendas del vestidor para corregir el rumbo.

“El América no tiene líderes, Ochoa no puede ser el líder del América. Un portero no puede ser líder porque el líder debe estar más en el medio campo, hablar. El portero no porque grita. Los porteros no son líderes, les cuesta mucho trabajo”, aseveró durante su intervención.

Joserra cuestionó la relevancia de Ochoa a pesar de ser el arquero titular del equipo de Coapa (Foto: Thomas Shea-USA TODAY Sports)

Al escuchar su argumento, David Faitelson lo increpó y reivindicó el papel de Memo Ochoa como líder del vestidor. Incluso, ante la férrea postura de su interlocutor, mencionó los nombres de personajes como Gianluigi Buffon, Manuel Neuer, Iker Casillas, el Gato Marín, Rafa Puente, Héctor Miguel Zelada y Ángel Comizzo, que han jugado en la misma posición y tenido un papel de relevancia en sus equipos.

A pesar de la tensión y el intento de Faitelson por cambiar su forma de pensar, Fernández no modificó su opinión. Instantes después, el resto de los participantes mencionó a personajes como Álvaro Fidalgo, Diego Valdés y Jonathan Rodríguez a quienes consideraron capaces de desempeñar el papel que Cuauhtémoc Blanco y Carlos Reinoso llegaron a ostentar en el plantel.

Hacia el final de su intervención, el ex líder de Los Protagonistas reconoció en la figura del actual gobernador del estado de Morelos a la del último gran líder del Club América. Paradójicamente, a pesar de haber gozado de amplio reconocimiento como estandarte de Coapa, Cuauhtémoc Blanco solamente logró coronarse en una ocasión con el plantel.

Águilas y LAFC se han enfrentado solamente en una ocasión y el marcador favoreció al cuadro de la MLS por el marcador de tres a uno (Foto: Refiinhold Matay-USA TODAY Sports)

América y LAFC dos realidades diferentes

La situación deportiva de los dos equipos que cerrarán la jornada de encuentros de la Leagues Cup Showcase es ampliamente diferente. Mientras que los locales se presentarán ante su gente como el equipo mejor posicionado de la temporada 2022 de la Major League Soccer (MLS), el cuadro mexicano ha tenido que lidiar con un arranque irregular en el Apertura 2022.

Luego de haber disputado cinco encuentros, el equipo dirigido por el Tano Ortiz solamente ha podido conseguir cuatro unidades de 15 posibles. La estadística es producto de las tres derrotas que ha padecido a cambio del empate y la victoria obtenidos. Si bien los números los ubican en la posición número 15, Rafael Puente argumentó que los resultados han sido injustos con el desempeño demostrado por las Águilas en el terreno de juego.

Por su parte, considerando las ausencias y el desempeño en la Liga MX, David Faitelson auguró la derrota para el equipo capitalino así como para el tapatío. En tanto, Joserra afirmó tajantemente la derrota del Club América, aunque no quiso emitir su pronóstico para el encuentro entre las Chivas y el Galaxy.

