El gesto viral de una promesa del tenis con un ball boy que sufrió un golpe de calor en pleno partido

La reacción de un tenista con un ball boy que sufrió un golpe de calor

La promesa del tenis chino, Juncheng Shang, tuvo un gran debut en el Challenger de Lexington al vencer por 6-0, 4-6 y 6-3 al estadounidense Stefan Dostanic en la ronda de 32avos disputada en el estado de Kentucky.

Sin embargo, los aplausos se hicieron sentir en el recinto no por un punto o jugada en cuestión, sino por una acción solidaria que tuvo el joven de 17 años con un ball boy que estaba sufriendo problemas de salud a causa del calor que hacía en el predio. El clima en agosto alcanza los 32 grados y una humedad del 80% aproximadamente.

El episodio se produjo en el inicio del tercer set, más precisamente sobre el final del segundo game, cuando un pequeño alcanzapelotas comenzó a sentirse mal: “¿Estas bien?”, le preguntó antes de iniciar con un saque.

El joven de 17 años está disputando el Challenger de Lexington (Gettyimages)

Al ver que el ball boy no podía recuperarse y le costaba mantenerse en pie, el número 344 del ránking soltó rápidamente la raqueta y la pelota, lo cargó sobre sus brazos y lo llevó a la sombra, sector en donde descansan los tenistas entre sets y en donde también disponen de varias botellas de agua para hidratarse.

En su camino hasta allí se hicieron sentir los aplausos de los espectadores que estaban siguiendo el partido. Tras llegar al lugar, el pequeño pudo refrescarse y recomponerse del golpe de calor que había sufrido. Segundos más tarde se reanudó el partido que acabó con el triunfo del chino.

Tras la victoria ante Dostanic y el experimentado tenista ruso Mijaíl Kukushkin por 7-6 y 6-3, el ex número 1 del ranking juvenil de la ITF (en 2021) jugará éste viernes por los cuartos de final ante el cabeza de serie de la competencia Roman Safiulin.

El ex tenista chileno Marcelo Ríos se encarga de su entrenamiento (Gettyimages)

El oriundo de Pekín es una de las grandes promesas del tenis chino y está siendo entrenado por el ex tenista chileno Marcelo Ríos desde finales de julio: “El tiene una derecha muy buena, de zurdo, que es muy pesada pero muy plana, un poco como la mía”, reconoció el trasandino en una entrevista con el periódico El Deportivo.

“En mi vida me había impresionado tanto al ver jugar a alguien. Lo había visto jugar con Shapovalov, me llamó la atención. Aparte tiene 17 años y nunca ha tenido un entrenador de tiempo completo y ni ha hecho una pretemporada”, explicó.

Por último, Ríos consideró que, “técnicamente es muy bueno, pero tácticamente le falta mucho todavía. Lo bueno es que va aprendiendo rápido y no me impresionaría que se metiera entre los 150 mejores ahora y no el próximo año”.

“Tiene mejor revés que Alcaraz, también tiene mejor derecha, porque es más pesada. Saca mejor, pero Alcaraz hoy es un conjunto de cosas, porque mentalmente es muy fuerte. También se mueve increíble y tiene esa estirada de Djokovic, en la que llega a todo con las manos y sin mayor esfuerzo”, sentenció sobre el que podría ser el futuro referente del tenis asiático.





