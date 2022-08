Clases de capoeira y empujar un Porsche: el entrenamiento poco convencional de Djokovic con vistas al US Open

El tenista serbio está realizando una particular preparación con un maestro de capoeira y moviendo autos

A pesar de no estar en la cima del ranking mundial ATP, Novak Djokovic sigue siendo uno de los mejores tenistas del planeta. En la actualidad, el serbio marcha en la sexta ubicación y viene de coronarse en Wimbledon por séptima ocasión consecutiva luego de superar al australiano Nick Kyrgios por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (3).

Ese no fue el único título de la temporada para Nole, ya que después de comenzar el año con la frustración de no poder defender su título del Abierto de Australia por ser deportado por el país oceánico por no estar vacunado contra el COVID-19, uno de los mejores de la historia se quedó con el Masters 1000 de Roma luego de vencer a Stefanos Tsitsipas.

De esta forma, cuando restan poco más de tres semanas para el inicio del US Open, último Grand Slam del 2022, y a la espera de conocer si será habilitado para buscar un nuevo título en la Gran Manzana -la última vez que ganó fue en 2018-, Djokovic se comprometió a llevar adelante un duro entrenamiento.

Aún sin saber si podrá jugar en Flushing Meadows, Nole se prepara junto a un experto en capoeira. En un video que el propio serbio subió a sus redes sociales, se lo puede ver sometiendo a su cuerpo a extremos ejercicios físicos con el objetivo de llegar en la mejor forma posible. Además de practicar la arte marcial brasileña que mezcla danzas, música y acrobacias junto al maestro Marcelo Santos, llevó adelante otro trabajo exigente.

Djokovic viene de ganar en Wimbledon (REUTERS/Toby Melville)

También se lo pudo ver a Djokovic empujando un Porsche 911 GT3 para ganar fuerza y resistencia en sus brazos y piernas. Además, hizo lo mismo con una camioneta 4x4 Toyota Land Cruiser por las calles de Río de Janeiro donde lleva adelante la especial preparación de cara al torneo que se jugará del 29 de agosto al domingo 11 de septiembre. Hay que destacar que el serbio mueve por sí mismo un coche que pesa entre 1.960 y 2.080 kilos.

“Me estoy preparando como si me fuesen a permitir competir, mientras espero saber si hay cualquier opción para viajar a Estados Unidos. Cruzo los dedos”, explicó Nole en su cuenta de Instagram.

El pasado 21 de julio, el ex número 1 del mundo fue incluido en la lista oficial de jugadores para el Abierto de Estados Unidos, pero podría quedar al margen por no estar vacunado contra el COVID-19. “El US Open no tiene un mandato de vacunación para los jugadores, pero respetará la posición del gobierno con respecto al ingreso al país para personas que no son ciudadanos estadounidenses y que no están vacunadas”, informó la Asociación de Tenis de Estados Unidos en un comunicado.

Las listas para los cuadros de los torneos individuales son una formalidad e incluye a tenistas que son elegibles por su ranking en la ATP y WTA. Pero, en el caso del serbio de 35 años, podría quedar otra vez apartado como le sucedió el pasado mes de enero en el Abierto de Australia, después de que lo deportaron del país por su estatus de vacunación. Djokovic insiste en que no se vacunará contra el COVID-19 para disputar los torneos.

Estados Unidos no permite que visitantes que no son ciudadanos ingresen al país sin estar vacunados. Por este motivo, Novak quedó afuera de torneos importantes como Indian Wells y Miami al inicio de temporada y no podrá participar en el Masters de Cincinnati, a jugarse a partir del 13 de agosto.

