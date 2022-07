La decepción de Checo Pérez en el rostro tras su pésima clasificación en Hungría

Checo Pérez habló decepcionado tras su pésima clasificación en Hungría (Foto: Twitter/@RedBullRacing)

Checo Pérez volvió a tener una mala jornada de clasificación y por segunda vez en las últimas tres carreras quedó fuera de la Q3, por lo que partirá desde la undécima posición y confirmó que su ritmo abordo de Red Bull no es el mismo que a comienzos de temporada.

En esta ocasión se combinaron distintos factores que arruinaron sus vueltas rápidas, además de una mala estrategia por parte del equipo y en especial su dificultad para encontrarle el ritmo a su RB18 sobre el circuito de Hungaroring.

Ante esta situación, el mexicano fue entrevistado por su propia escudería, en un mensaje conjunto de los dos pilotos donde hicieron un análisis de lo ocurrido este sábado. Sergio llamó particularmente la atención debido a que se le vio sumamente decepcionado y con un semblante de incredulidad ante el resultado.

Checo Pérez habló decepcionado tras su pésima clasificación en Hungría (Foto: Twitter/@redbullracing)

“Si, nos fue realmente mal. No pudimos tener un buen ritmo, especialmente en esa Q2 (donde quedó fuera). Luego tuvimos esa vuelta borrada, luego no era el caso y la tuvimos de vuelta... pero después en mi segunda vuelta (rápida) me encontré a Kevin (Magnusse) y perdí un par de décimas, las cuales no estuve en condiciones de recuperar después”, expresó el mexicano para Red Bull, con un visible rostro de decepción.

“Es un poco decepcionante no lograr la Q3 porque siento que tenemos mucho más que eso (...) Vamos a intentar todo para mañana e intentar minimizar todos los daños y conseguir buenos puntos para el equipo”

El tono del mexicano y las declaraciones dejaron en evidencia que lo ocurrido en la Quali del GP de Hungría fue un duro golpe personal y para el equipo. Primero porque nuevamente tendrá que remar contracorriente para intentar descontar puntos en el Mundial de Pilotos, y segundo porque su coequipero Max Verstappen iniciará en la 10ª posición, por lo que en el papel Red Bull no podrá aumentar la ventaja en el Campeonato de Constructores.

Max Verstappen tuvo problemas con el motor en la Q3 y no pudo marcar una vuelta rápida (Foto: REUTERS/Bernadett Szabo)

Respecto al orden de la clasificación para el GP de Hungría, George Russell sorprendió a propios y extraños con su Mercedes, pus consiguió su primera pole position y liderará la parrilla de salida este domingo.

Le siguen los pilotos de Ferrari Carlos Sainz y Charles Leclerc en la segunda y tercera posición, respectivamente. Luego se encuentran Lando Norris, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo y completando los primeros diez, Max Verstappen.

Checo Pérez comienza la segunda mitad de la parrilla, seguido por Zhou Guanyu, Kevin Magnussen, Lance Stroll, Mike Schumacher, Yuki Tsunoda, Alexander Albon, Sebastian Vettell, Pierre Gasly y Nicholas Latifi.

Formula One F1 - Hungarian Grand Prix - Hungaroring, Budapest, Hungary - July 29, 2022 Red Bull's Sergio Perez in action during practice REUTERS/Bernadett Szabo

Con la mitad de la temporada ya disputada, Pérez suma 163 unidades, consecuencia de seis podios y tres cuartos puestos, pero con la huella de tres retiros. El sublíder es Charles Leclerc con 170 puntos y liderando con una ventaja importante está Verstappen con 233.

Luego de la prueba en Hungría, se llevará a cabo la tradicional pausa de verano de un mes, tiempo en el que los pilotos tienen unas breves vacaciones antes de encarar la segunda parte de la temporada; sin embargo, desde la central de cada equipo continúan los desarrollos y modificaciones más importantes al monoplaza.

Horario del Gran Premio de Hungría 2022:

La carrera comenzará este domingo 31 de julio a las 08:00 horas, en tiempo de la Ciudad de México.

