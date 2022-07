20 granjeros, un torneo de críquet falso y hasta una transmisión en vivo: la increíble estafa de “los simuladores” de la India

Todo comenzó hace ocho meses, cuando el indio Shoeb Davda se mudó a Rusia para trabajar en un pub. Allí conoció la afición de varios clientes del lugar por todo tipo de apuestas y se topó con Asif Mohammed, otro indio que vivía en el lugar y pronto se convertiría en su socio. Fue este hombre el que había ideado un plan que creía perfecto, aunque sólo le faltaba conseguir a quienes se animaran a ejecutarlo. Fue así que en una charla de bar se inició la estafa que esta semana ocupó la portada de los principales portales de India y ha llevado al arresto de cuatro personas.

La farsa se llevó a cabo en una granja de la aldea Molipur, perteneciente al departamento de Gujarat, al noroeste de India. En ese lugar Asif Mohammed y Shoeb Davda montaron un estadio y le ofrecieron un “trabajo” a 21 granjeros y jóvenes desempleados de la zona. ¿Qué debían hacer? Jugar al críquet.

El críquet es uno de los deportes más populares del país asiático e incluso su selección fue campeona del mundo en dos oportunidades, 1983 y 2011. Además, la liga local, conformada por 20 equipos, es sintonizada por alrededor de 200 millones de personas cada fin de semana y el mejor jugador del país, Virat Kohli, fue en 2020 el mejor pago del planeta al conseguir ingresos por USD 24 millones en apenas un año. Semejante contexto ha hecho de esta liga un epicentro de apuestas mundial.

Aprovechando que el torneo había terminado en mayo, los estafadores indios armaron su propio campeonato. Compraron camisetas de los equipos Chennai Super Kings, Mumbai Indians y Gujarat Titans para que las lucieran los trabajadores agrícolas, a quienes le pagaron 400 rupias (USD 5 dólares) por cada partido. Además, en la granja alquilada instalaron luces y equipos con cámaras HD para transmitir los encuentros por Youtube.

Los principales diarios se hicieron eco de la noticia

Además, sumaron tres socios a su plan: Davda, Saifi y Mohammed Kolu. Su función era la de hacer de árbitros en los duelos y otro indio más, Saqib, se ofreció como voluntario para hacer de comentarista en las trasmisiones por el simple hecho de ser un gran imitador de Harsha Bhogle, uno de los periodistas de críquet más famosos del país asiático.

Con el estadio montado, los jugadores listos, la indumentaria adecuada, los árbitros, las cámaras y hasta un relator, solo faltaba poner en marcha el plan. Entonces, Asif Mohammed voló nuevamente a Rusia desde donde reclutó a decenas de apostadores para que jugaran con su dinero en el “nuevo torneo que había lanzado la Indian Premier League” y que sería trasmitido por Youtube.

De esta manera comenzaron entonces a disputarse los partidos en la granja india y desde Rusia nadie sospechaba que lo que estaban viendo era en realidad una farsa. Es que además las trasmisiones contaban con efectos de sonido ambiente y hasta gráficos estadísticos, por lo cual no había razón para descubrir que los jugadores eran en realidad trabajadores agrícolas y la cancha era una granja.

Para hacer las apuestas se abrió un canal de Telegram y de inmediato aparecieron apostadores de ciudades como Tver, Voronezh y Moscú. Pero esto no es todo. Con la misión de asegurarse ganar dinero, Asif Mohammed se comunicaba con sus socios, vestidos como árbitros, para saber cómo venían las pujas. De esta forma, los supuestos jueces les indicaban con señas a los jugadores qué debían hacer antes de cada jugada. “Shoeb Davda aceptaba apuestas en vivo a través del canal de Telegram. Instruiría a Kolu, el árbitro, a través de un walkie-talkie. Kolu comunicaba lo mismo al bateador y al lanzador. Siguiendo las instrucciones, el lanzador tiraba una bola lenta, lo que permitiría que el bateador la golpeara a la orden”, explicó el oficial de policía Bhavesh Rathod, en declaraciones publicadas por The Times Of India.

Algunos de los elementos confiscados tras los arrestos

El falso torneo llegó a disputarse hasta los cuartos de final y la estafa parecía funcionar a la perfección, hasta que la Policía detuvo a Shoeb Davda Abdulmjeed, Sefi Mahamad Saqib Riyazuddin, Koli Mahamad Abubakar y Davda Sadiq Abudlmajeed y desmontó la operación que podría haber recaudado miles de dólares, pero fue suspendida poco después de que se acreditaran las primeras rupias.

La noticia fue portada de los principales diarios de la nación asiática esta semana y se espera que en las próximas horas el arresto de Asif Mohammed, cerebro del plan, quien se encuentra en Rusia.

