Manchester United anunció el fichaje de Christian Eriksen hasta el 2025

Christian Eriksen firmó con el Manchester United hasta 2025 (Foto: Reuters)

Christian Eriksen puede decir que dejó atrás una de las etapas más difíciles de su vida. Aquel paro cardíaco que sufrió en pleno partido de la Eurocopa mientras defendía los colores de Dinamarca quedó en el pasado más allá del exhaustivo control médico que lo acompañará a lo largo de su trayectoria. El futbolista de 30 años, que había retornado a la actividad profesional con la camiseta del Brentford de Inglaterra, volverá a ser protagonista de una potencia mundial: firmó con el Manchester United hasta el 2025.

Los Diablos Rojos anunciaron el acuerdo en las últimas horas por intermedio de su sitio oficial. “Manchester United es un club especial, y no puedo esperar para comenzar. He tenido el privilegio de jugar en Old Trafford muchas veces, pero hacerlo con la camiseta roja del United será una sensación increíble”, expresó el atacante danés que pasó siete meses inactivo tras lo ocurrido en la Eurocopa.

Eriksen, que acumuló 11 presentaciones y 1 gol en la Premier League la última temporada, desembarcará en el proyecto que encabezará el neerlandés Erik ten Hag: “He visto el trabajo de Erik en Ajax y sé el nivel de detalle y preparación que él y su personal ponen todos los días. Está claro que es un entrenador fantástico. Habiendo hablado con él y aprendido más sobre su visión y la forma en que quiere que juegue el equipo, estoy aún más emocionado por el futuro. Todavía tengo grandes ambiciones en el juego, hay muchas cosas que sé que puedo lograr y este es el lugar perfecto para continuar mi viaje”.

Se inició en el Ajax, pero luego tuvo su primera experiencia en el fútbol inglés con la camiseta del Tottenham. Permaneció allí por siete temporadas hasta que decidió emigrara al Inter de Italia. Sin embargo, su problema cardíaco en pleno juego entre Dinamarca y Finlandia lo obligó a alejarse del profesionalismo por siete meses, pero también del fútbol italiano a raíz de las reglamentaciones médicas de ese país que le impiden a un jugador en su situación participar del deporte de elite local.

“Quiero jugar al fútbol. No hay razón para no hacerlo. (Los médicos) Me dicen que estoy bien. Dicen que todo está OK. Que todo está estabilizado, por lo que tengo la impresión de que tengo la luz verde para poder volver a jugar a fútbol”, había declarado cuando confirmó su retorno con el Brentford. “Ahora siento que me han hecho tantas pruebas como era posible, así que no, no tengo ningún miedo a que pueda ocurrir otra vez. No es que yo quisiera que la gente me enviara flores porque estuve muerto cinco minutos. Pero fue muy especial”, había revelado sobre el problema que lo dejó al borde de la muerte en el Parken Stadion de Copenhague.

Enfocado en el Mundial de Qatar, donde su país integrará el Grupo D junto con Francia, Túnez y Australia, Eriksen ya retomó la acción también en su selección con el deseo de ser citado a la máxima competencia.

