“Nadie de la femenil me deseó recuperación”: Charlyn Corral acusó falta de apoyo por parte de Selección Mexicana

Foto: Twitter/@cancherosmx_

Luego de la lesión que Charlyn Corral sufrió en la temporada 2020-21 en el ligamento cruzado de la rodilla, la goleadora se mantuvo fuera de las canchas por alrededor de un año. Un periodo en el que ningún elemento de la Selección Mexicana Femenil acudió a la futbolista para desearle o estar al tanto de su recuperación, de acuerdo con las declaraciones que dio para los micrófonos de la cadena ESPN.

“No, la verdad es que no (se contactaron). Desde que me rompí el cruzado, nadie de la selección femenil me deseó una pronta recuperación. Si te pones a ver convocatorias previas a mi lesión, tampoco me llamaban. Nunca me he achicado con nadie, desde el 2019 estoy borrada, desde que era titular con el Atlético de Madrid. Desear bien a alguien no te compromete a nada, hay cosas que no están bien. Sé lo que pasé y no se lo deseo a nadie”, dijo la delantera.

El nombre de Corral ha tomado relevancia en los últimos días luego de que el combinado nacional que dirige Mónica Vergara se quedó fuera de la Copa del Mundo de la categoría en Australia-Nueva Zelanda 2023 y de los Juegos Olímpicos de París 2024. México fue sede del torneo de Concacaf W, torneo clasificatorio para dichos eventos y en el cual el equipo fue eliminado en fase de grupos con tres derrotas consecutivas y cero goles a su favor.

Charlyn Corral con el Atlético de Madrid. (Foto: Instagram/ @charlyncorral)

Es por ello, que destaca que una de las mejores futbolistas al ataque que ha surgido de México, que también es la única extranjera que se ha proclamado campeona de goleo en la toda la historia de la liga española (en la temporada 2017-18 con 24 anotaciones) y que durante el último torneo de Liga MX fue sublíder de goleo, no es tomada en cuenta para representar al país.

“Yo sabía que podía ayudar, no sé si jugando o no. Sé mi capacidad, sé que estoy en un buen momento para aportar algo, pero no se me dio una oportunidad y muchos se dieron cuenta. No sólo son goles, es liderazgo, es transmitir a los compañeros, puedo aportar de muchas cosas, desde la banca o desde donde me lo pidieran”, sostuvo Corral.

Con 30 años de edad, Charlyn ha tenido una carrera ejemplar y ha sido una de las pioneras en el desarrollo del fútbol femenino en México. En su trayectoria ha pasado por el balompié estadounidense, donde desde temprana edad se forjó antes de emigrar al viejo continente. En Europa tuvo destacadas participaciones con el Levante y con el Atlético de Madrid antes de llegar a la Liga MX Femenil.

Pachuca es el actual club de Charlyn Corral. (Foto: Twitter/@Tuzos)

Desde el Apertura 2021, la futbolista forma parte de las Tuzas de Pachuca. En su primer semestre, hizo cuatro goles, mientras que para el Clausura 2022 triplicó esa cifra al conseguir 13 anotaciones. Sin embargo, ni así fue considerada en la convocatoria que fracasó en el torneo premundialista.

“México es un país, no una persona, tiene que haber una investigación de cómo se trata a las personas, qué hay detrás, una competencia sana, puedo regresar o no, pero veo que hay jugadoras con mucho talento, que no tienen una oportunidad de competir, quiero ser vista y que ellas también sean vistas, haría muchas cosas distintas”, finalizó la atacante.

