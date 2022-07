Las vacaciones de Rafael Nadal tras su retiro de Wimbledon: fiesta con Maluma y un paso de baile que recorre el mundo

Rafael Nadal baila en sus vacaciones

Rafael Nadal comenzó sus vacaciones obligadas después de sufrir una lesión en la zona abdominal que lo obligó a retirarse de manera prematura del torneo de Wimbledon. Tras vencer a Tylor Frtiz en un partido épico, el español tuvo que anunciar su baja del circuito antes de disputar las semifinales contra Nick Kyrgios.

Ahora, días después del triunfo de Novak Djokovic en Londres, se pudo ver al español un poco más relajado y disfrutando de sus días de descanso en España. El actual número 3 del mundo paseó por las playas de Mallorca junto a su esposa Mery Perelló y varios amigos en un increíble yate, además de disfrutar de la noche española.

Recientemente, el manacorí se dejó ver en el concierto del famoso reggaetonero colombiano Maluma, quien llevó su show a una de las discotecas más conocidas de Ibiza.

“Gran noche con amigos. Maluma, crack total. Mil gracias por todo”, escribió Rafael Nadal en su cuenta de Instagram junto a tres imágenes del encuentro.

“Mi admiración por los atletas es a otro nivel. Jugué muchos años al fútbol y el nivel de disciplina y sacrificio es absurdo, tanto que hoy en día lo aplico en mí vida, sobre todo en mi carrera y soy lo que soy gracias a eso. Este hombre se merece todo lo bueno. Un caballero en todo sentido de la palabra. Un ejemplo a seguir”, le respondió el artista a través de la misma red social.

Lo que más sorprendió de su paso por el club nocturno Pacha Ibiza fue un video que ahora está recorriendo el mundo. En la grabación, de tan solo 9 segundos, apareció el español bailando y moviendo las caderas al ritmo de Tito el Bambino. En cuestión de minutos el clip se volvió tendencia y se viralizó en internet.

El tenista manacorí está a la espera de someterse a más estudios con respecto a su lesión, la cual, en principio, lo dejará “entre tres o cuatro semanas” de baja. “Ahora la lesión no me permite sacar, pero dentro de poco tiempo me permitirá jugar desde el fondo de la pista”, explicó.

Si bien deberá cumplir con los días de recuperación previstos, el objetivo del español es volver al ruedo para comenzar su preparación de cara al último Grand Slam de la temporada, el US Open, que se disputará entre el 29 de agosto y el 11 de septiembre sobre la pista dura estadounidense.





