¿Neymar lo ignoró? Se conoció un video en el que el brasileño parece esquivar a Mbappé en medio de los rumores de diferencias en el PSG

La duda quedó sembrada en las redes

El PSG vive horas agitadas. Es que, si bien el elenco parisino logró retener a Kylian Mbappé, su máxima figura junto a Lionel Messi, se halla en un proceso profundo de reestructuración que incluyó la llegada de un nuevo asesor futbolístico (Luis Campos), cambio de entrenador (Christophe Galtier en lugar de Mauricio Pochettino) y la promesa de un gran ajuste en la plantilla. En esta nueva era, los medios franceses aseguran que Kiki hoy tiene “las llaves del club”, es decir, tiene poder de decisión respecto de las bases del nuevo plantel. Y todo indica que Neymar no entra entre sus prioridades.

Hace unos días, de hecho, trascendió la información de que la institución le comunicó al atacante brasileño que no estará en la primera línea del grupo y que le buscan un nuevo destino. Si bien en el final de la actual temporada rindió en buen nivel, Neymar sólo había jugado, hasta enero de 2022, 130 partidos de los 245 de su equipo. De fiesta permanente, de los cincuenta partidos de la pasada temporada, jugó 28, apenas poco más de la mitad.

Mbappé llegó a decir en las reuniones decisivas para su continuidad que “ningún jugador debe estar por encima del escudo del PSG”, algo que también repetía hasta el cansancio Pochettino, y tampoco es casual la frase pronunciada días pasados por Nasser Al-Khelaïfi en el diario Le Parisien: “No queremos más ostentación ni más bling-bing, se acabaron las castañuelas”.

Son señales de que, precisamente, el vínculo entre los atacantes no es el más fluido. Y un video que se hizo viral en las últimas horas profundizó la polémica. El mismo transcurre en un entrenamiento del PSG en el que se ve a los jugadores algo abrigados. Allí, en un ejercicio, Mbappé parece extender sus brazos hacia Neymar para hacer su parte, pero el brasileño no lo mira. Quien se acerca es un auxiliar, que efectúa el trabajo con Kiki. Y por detrás surge Messi, a quien sí Ney toma de las manos para cumplir con la orden.

“Neymar ha ignorado a Mbappé para esperar a Messi, me descojono”, escribió el usuario de Twitter @AlberrtoRM. Y surgieron otras voces en consonancia. “Neymar rechazando a Mbappé para entrenar con Messi me da años de vida”, sumó @EnElVar. “Con vos no quiero jugar, yo soy amigo de Lio. Neymar”, interpretó @plexaleOK.

Ahora bien, ¿efectivamente lo ignora? Cuando Mbappé estira los brazos, como el plano está centrado en los protagonistas, no queda claro si lo hace convidando a Neymar o esperando al auxiliar con el que trabaja finalmente. Sí parece haber un instante de duda en ambos. Y tanto Kylian como el brasileño miran fuera de cámara, tal vez esperando a sus compañeros de ejercicio. Lo cierto es que la difusión del video acicateó las versiones de distancia entre ambos.

Este fin de semana, el plantel tomará un vuelo rumbo a Japón para iniciar una gira de amistosos en ese país, donde disputará un total de tres partidos para llegar de la mejor manera al inicio de la Ligue 1. El 20 de julio jugará su primer encuentro en Tokio ante el Kawasaki Frontale (cinco veces ganador de la J-.League); el 23 lo hará ante el Urawa Reds en Saitama; y dos días después se medirá en Osaka ante el Gamba Osaka. ¿Estará Neymar? ¿El video viral se trata apenas de una ilusión óptica o de un plano muy cerrado que engaña?

SEGUIR LEYENDO: