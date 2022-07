Las confesiones de una ex estrella de la Premier League que dilapidó millones en apuestas: “No puedo tener dinero a mi alrededor”

Paul Merson ganó siete títulos como profesional y en 1989 había sido elegido jugador joven del año enla Premier League (Getty Images)

Paul Merson supo brillar en la Premier League con la camiseta del Arsenal a finales de la década del 80 y también se destacó en clubes como Aston Villa y Middlesbrough. Sus actuaciones le permitieron formar parte del Mundial de Francia 1998 e incluso pateó uno de los penales en la eliminación del seleccionado británico ante la Argentina en octavos de final. A más de 15 años de su retiro, el ex mediocampista contó detalles de la adicción que lo atormentó durante mucho tiempo.

El inglés de 54 años, que en 2021 lanzó un documental emitido por la BBC titulado “Fútbol, juegos de azar y yo”, habló esta semana sobre cómo ha dejado atrás la etapa más oscura de su vida en la que llegó a dilapidar 7 millones de libras en apuestas y estuvo a punto de perder a su familia.

“Es triste lo que pasó, pero estaba enfermo, y eso es lo que he llegado a entender. Soy una persona enferma tratando de mejorar. No soy una mala persona o una persona débil que falla todos los días de mi vida, era una persona enferma que necesitaba recuperarse muy rápido”, señaló en diálogo con el noticiero GB News. En donde detalló que el alcohol también afectó su vida, pero no tanto como el juego.

Paul Merson celebra junto a Ian Wright y Patrick Vieira durante un partido por la FA Carling en 1996 (Getty Images)

Merson hizo su primera apuesta a los 16 años, cuando perdió el su primer salario que había cobrado con el Arsenal. A medida que sus ingresos aumentaron, también lo hicieron sus despilfarros al punto tal que perdió autos y hasta una casa. Es que en una maniobra desesperada invirtió todo el dinero que su familia había ahorrado para adquirir una nueva propiedad.

“Perdí mucho dinero, no me malinterpreten, perdí una cantidad alucinante de dinero, pero también tiempo. Nunca recuperaré el tiempo. Puedo ganar el dinero, pero nunca podré recuperar el tiempo. Nunca podré volver a ganar yendo a ver a los niños en obras de teatro en la escuela por haber elegido sentarme en pubs y casas de apuestas en su lugar”, se lamentó antes de contar que hasta el día de hoy sigue necesitando un control estricto.

“Mi esposa todavía toma mi teléfono y lo revisa”, reveló. “Lo perdí todo. Ella se ocupa del dinero. Tengo dinero de bolsillo ahora, tengo 54 años pero eso es todo lo que necesito. No puedo tener dinero a mi alrededor”.

El ex futbolista contó que ahora se centra en la educación de sus hijos, sobre todo de los más pequeños, uno de ellos de 7 años. Pero, se mostró dolido al comentar que los más grandes también han mostrado problemas con el juego, por lo que ahora él los ayuda a recuperarse y juntos, como familia, luchan contra esta adicción.

Además, aseguró que los grupos de ayuda le han salvado la vida porque son las personas con problemas similares la que mejor lo entienden: “Necesito estar cerca de adictos en recuperación, alcohólicos en recuperación, jugadores y drogadictos. Son las personas que me entienden. Si hablo con esas personas en recuperación, están asintiendo. Nadie está allí sacudiendo la cabeza pensando ‘Oh, Dios mío, ¿qué es lo que realmente hiciste?’ o ‘perdiste todo eso’ o ‘tú hiciste eso’. Es estar rodeado de las personas adecuadas”.

