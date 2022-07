Apertura 2022 tiene el mejor registro goleador en casi 20 años: tras la jornada dos se acumularon 56 goles

Rodrigo Aguirre, delantero de los Rayados de Monterrey. Foto: @rodrigooaguirre

El torneo Apertura 2022 de la Liga MX ha comenzado con números positivos. Con dos jornadas disputadas, la cantidad de goles que se han registrado ha sido la mejor en los últimos 18 años pues se han marcado 56 goles en 18 partidos. Una cifra únicamente superada en el Clausura 2004 cuando se anotaron 58.

Durante los nueve juegos que se llebaron a cabo por la jornada dos del campeonato mexicano, se marcaron 27 anotaciones que se suman a los 29 de la jornada uno para firmar así el mejor inicio goleador en casi dos décadas. De esa forma, el certamen promedia 3.1 goles por cada encuentro, entre los que destacan el Mazatlán vs Puebla (6), Santos vs Monterrey (7) y el León vs Pumas (6) por la cantidad que anotaciones que sucedieron.

Además del duelo entre felinos, los juegos de la segunda fecha que resaltaron fueron Monterrey vs América y Toluca vs Atlas que terminaron con marcador de tres por dos, ambos con victorias para los locales. Rayados y Diablos son también los equipos que se posicionan como los mejores a la ofensiva con seis goles cada uno.

'Toto' Salvio, jugador de Pumas. Foto: PumasMX

En el periodo entre 2004 y 2022, los torneo que han rebasado el medio centenar de anotaciones apenas son ocho. Además de los torneo mencionados, están el Apertura 2013 con 55, el Apertura 2011 con 51, Clausura 2009 con 54, el Apertura 2008 con 51, Apertura 2006 con 51 y el Apertura 2004 con 54.

En el ámbito contrario, los torneos con comienzos más pobres han sido el Clausura 2021 con 32, el Apertura 2016 con 35, Clausura 2015 con 37, Apertura 2014 con 36 y el Clausura 2014 con 34.

Registro de goles (J1 + J2) en los últimos 15 torneo cortos:

Apertura 2022: 56

Clausura 2022: 42

Apertura 2021: 44

Clausura 2021: 32

Apertura 2020: 50

Clausura 2020: 51

Apertura 2019: 47

Clausura 2019: 47

Apertura 2018: 44

Clausura 2018: 47

Apertura 2017: 39

Clausura 2017: 48

Clausura 2016: 42

Apertura 2015: 49

Clausura 2015: 37

Equipos más goleadores tras 2 jornadas del Apertura 2022 de la Liga MX. Foto: LigaBBVAMX

“El arranque del Torneo Apertura 2022 en la LIGA BBVA MX sigue siendo espectacular, en la primera jornada se tuvo el mejor arranque en cuanto a goles en 12 años con 29 anotaciones y la tendencia se mantuvo para la segunda fecha. El compromiso de la LIGA MX y los Clubes con ofrecer el mejor espectáculo para sus aficionados ha quedado de manifiesto en este arranque de torneo por el número de goles y la calidad de los mismos”, comunicó la cuenta oficial del campeonato mediante un comunicado.

En el conteo individual, Gabriel Di Yorio de León se muestra como el mejor delantero hasta el momento con tres tantos en su cuenta personal. Con dos golas cada uno, le siguen Leo Fernández y Rober Huerta de Toluca, Mathias Fernández de Juárez, Rogelio Funes Mori y Rodrigo Aguirre de Monterrey, Santiago Giménez de Cruz Azul y Milton Giménez de Necaxa.

Los clubes que más goles han recibido son Monterrey con 6, después Mazatlán con 5, y luego con 4 cada uno, Querétaro, Pumas, Necaxa, Santos, Cruz Azul y León.

