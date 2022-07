Dani Alves disparó contra el Barcelona: “No le importan las personas que hicieron historia para el club”

Dani Alves tuvo dos etapas en el Barcelona, la segunda, en la pasada temporada (REUTERS/Albert Gea)

Mientras define su futuro, Dani Alves se refirió en duros término al Barcelona, su reciente club y en el que tuvo su segundo paso en la pasada temporada. El defensor brasileño de 39 años fue compañero de Lionel Messi y estuvo bajo las órdenes de Pep Guardiola entre otros entrenadores, y ganó todo con el equipo culé. Sin embargo, desde su perspectiva no le quedaron buenos recuerdos de ese último tránsito en el conjunto azulgrana.

“Este club ha pecado en los últimos años. Al Barça no le importan las personas que hicieron historia para el club. Como culé, me gustaría que el Barça hiciera las cosas de otra manera. No hablo de mí porque mi situación era otro escenario. Estoy eternamente agradecido a Xavi y al presidente por la segunda oportunidad”, disparó el veterano futbolista en una entrevista con The Guardian.

“Desde que llegué dejé muy claro que ya no era un tipo de 20 años y que quería que las cosas se hicieran de frente, sin esconder. Soñé durante cinco años vivir este segundo momento. Lo único que no me gustó fue cómo se gestionó mi salida”, apuntó sobre su última experiencia en la entidad catalana, en la que no renovó su contrato. Su último periodo fue del 17 de noviembre de 2021 hasta el 15 de junio de 2022.

Dani Alves celebra un gol con Lionel Messi. Ganaron todo en el Barcelona (Reuters / Albert Gea/File Photo)

Dani afirmó que en su regreso al Barcelona se encontró con un club “lleno de gente joven con ideas increíbles en el campo”, aunque reconoció que “el equipo necesita mejorar el trabajo fuera del campo. La mentalidad es totalmente opuesta a lo que construimos hace unos años. Todo lo que sucede en el campo es un reflejo de lo que sucede fuera”.

“El fútbol se ha equilibrado mucho, es un juego colectivo... Y eso se ha quedado fuera del club”, se refirió en un tono de nostalgia. Alves, en su primera etapa en la entidad azulgrana, de 2008 a 2016, vivió momentos de alto vuelo en su rendimiento con sus proyecciones que fueron una marca registrada y un juego fluido con relevos que le permitió irse al ataque. En el equipo culé jugó un total de 406 partidos, marcó 22 goles y brindó 104 asistencias.

Respecto de su futuro, algunas versiones lo ubican otra vez en España con el Valladolid o el regreso a su país con el Atlético Paranaense (clasificado a cuartos de final de la Copa Libertadores). No dio indicios de dónde podría recaer, pero aclaró que no “me gustan los desafíos y me adapto a cualquier situación”, y agregó: “Hoy estoy desempleado, pero han surgido cosas interesantes. Estoy estudiando ofertas que reúnan un alto nivel de competitividad. Esto es fútbol. Tienes que juntarte con gente que persiga el mismo objetivo, que quiera competir, ganar. Me gusta ganar. Quiero ir a algún lugar donde pueda ganar”.

Dani Alves con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (REUTERS/Thomas Peter)

Con casi cuatro décadas acepta que hay prejuicios sobre lo que aún pueda ofrecer en un campo de juego, aunque esgrime que “sé que todos hablan de mi edad, que soy viejo, que hace 20 años todos me querían y hoy no... Pero estoy completamente en desacuerdo porque tengo una experiencia que antes no tenía. Cuando hay un gran partido, los jóvenes se ponen nerviosos y se preocupan, pero yo no”.

En ese punto, explicó que “la edad tiene sus pros y sus contras. Hay muchas cosas que haces cuando tienes 20 años, pero no las haces cuando eres mayor. La madurez viene solo de vivir. También tengo experiencia de haber vivido casi todo en el deporte”.

Alves sueña con jugar su tercer Mundial y retornar a la máxima cita luego de su ausencia en Rusia 2018 y tras haber participado en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. “Nadie juega porque es amigo del entrenador. Al final, es su trabajo el que está en riesgo. Él (por el entrenador Tite) no se expondrá. Él no es estúpido. Necesita jugadores que coincidan con lo que él necesita. Tite y yo tenemos muchos años de trabajo juntos. Es una relación en la que uno confía y requiere un alto rendimiento del otro. Es muy exigente”, afirmó.

Y dejó en claro que más allá de una posible convocatoria para Qatar 2022, ese no sería su último baile: “El último baile es cuando te vas a retirar, pero creo que seguiré bailando. Un baile siempre es bienvenido, sin importar el lugar y el baile. Yo no pienso así. Y el último baile ya se ha hecho. Es mejor crear un nuevo capítulo, una nueva serie. Es otro capítulo de mi vida”.

