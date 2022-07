Rut Castillo anunció su retiro de la gimnasia rítmica

La primera gimnasta mexicana en clasificar a unos Juegos Olímpicos le puso fin a su trayectoria en el deporte de alto rendimiento (Video: Twitter/@rutcastillog)

El deporte olímpico mexicano se despidió de una atleta que marcó un hito en la gimnasia rítmica. Rut Castillo Galindo anunció su retiro profesional de su disciplina la tarde del martes 5 de junio. Fue por medio de redes sociales que compartió la noticia; en su perfil oficial de Twitter subió un breve video en el que expresó su retiro definitivo de la gimnasia rítmica de alto rendimiento.

Con 31 años de edad decidió finalizar su trayectoria en el deporte mexicano, aseguró que se va satisfecha con lo que consiguió a lo largo de sus 25 años de carrera dentro de la gimnasia, por lo que a partir de ahora se dedicará a otros proyectos.

“El día de hoy quiero compartirles que he decidido ponerle fin a mi carrera deportiva, formalmente me retiro ya de la gimnasia de manera competitiva”.

Rut Castillo fue la primera mexicana en clasificar a los Juegos Olímpicos y competir en la gimnasia rítmica (Foto: REUTERS/Mike Blake)

Agregó que tomó la decisión con cierta nostalgia por lo que logró en todos los años que representó al país dentro de la gimnasia rítmica. Calificó de “hermoso” el deporte que practicó desde muy joven, además dedicó unas palabras a las personas que la apoyaron desde el inicio de su carrera hasta el día de su retiro.

“Es una decisión que me llena de nostalgia, que me hace recordar toda mi trayectoria; pero lo decido contenta, satisfecha y muy agradecida con todos estos 25 años de carrera que he tenido en este hermoso deporte, y muy agradecida con toda la gente que ha estado apoyándome durante todo este tiempo”, finalizó.





