Bernie Ecclestone lanzó unas controversiales declaraciones en medio de la invasión rusa en Ucrania: “Recibiría una bala por Vladimir Putin”

Bernie Ecclestone apoyó a Vladimir Putin (Foto: Getty Images)

Una entrevista con Bernie Ecclestone siempre deja declaraciones polémicas. El ex jefe de la Fórmula 1 volvió a expresarse controversialmente en su última aparición televisiva tras decir que “todavía recibiría una bala” por el presidente ruso Vladimir Putin a pesar de la sangrienta invasión de Rusia a Ucrania, además de que defendió a Nelson Piquet después de su declaración racista contra Lewis Hamilton.

En una entrevista exclusiva para el programa ‘Good Morning Britain’ de la cadena ITV, Ecclestone calificó a Putin como una “persona de primera clase” y “sensata”, justo después de los ataques rusos contra edificios de apartamentos y un centro comercial en Ucrania esta semana. Además, culpó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por el conflicto.

“Lo que está haciendo Putin es lo que creía que era lo correcto para Rusia. Desafortunadamente, él es como mucha gente de negocios, ciertamente como yo, cometemos errores de vez en cuando, y cuando cometes el error, tienes que hacer lo mejor que puedas para salir de él”, comentó el ex directivo de la F1.

Bernie Ecclestone y Vladimir Putin acordaron el desembarco de la Fórmula 1 en Rusia en el 2014 (Foto: REUTERS)

Ecclestone, de 91 años, profundizó su idea y cargó culpas contra Zelensky: “Creo que si se hubiera llevado a cabo correctamente, me refiero a la otra persona en Ucrania... Entiendo que solía ser un comediante, y creo que parece querer continuar con esa profesión... Creo que si hubiera pensado en definitiva habría hecho un esfuerzo lo suficientemente grande como para hablar con el Sr. Putin, que es una persona sensata y lo habría escuchado y probablemente habría hecho algo al respecto.”

El ex propietario de la máxima categoría del automovilismo dijo que las pérdidas de civiles “no fueron intencionales”, a pesar de que era lógico que decenas de miles de inocentes murieran en los bombardeos indiscriminados de Rusia e insistió que Ucrania podría haberlo evitado. “Es muy inteligente resolver eso, porque supongo que eso es lo que sucedió, pero no tenía la intención de ser una guerra y estoy bastante seguro de que si Ucrania hubiera querido salir de ella adecuadamente, podría haberlo hecho”, opinó.

Ecclestone es un gran admirador de Putin desde hace mucho tiempo y han sido visto juntos en eventos deportivos, sobre todo en el automovilismo. Su amistad floreció a partir de la introducción del Gran Premio de Rusia a la Fórmula 1 en 2014. En aquel entonces, Sochi fue anunciada como la ciudad anfitriona del evento anual. Sin embargo, el contrato de más de USD 50 millones que habían firmado quedó nulo este año tras la invasión a Ucrania.

Nelson Piquet llamó "Neguinho" a Lewis Hamilton para explicar la maniobra del toque entre el inglés y su yerno, Max Verstappen, en Silverstone 2021

La desafortunada aparición de Ecclestone desde una azotea en Ibiza para hablar con la TV británica fue principalmente para dar su opinión el escándalo de racismo que sacude a la Fórmula 1. Bernie defendió a Nelson Piquet, ex piloto brasileño de 69 años, a quien descubrió hace más de 40 años, cuando solamente era hijo de un político brasileño y lo metía a escondidas en la pista.

El ex directivo lo ayudó a convertirse en campeón de la máxima categoría del automovilismo y dijo que Lewis Hamilton debería estar “feliz” con la disculpa de Piquet. “Conozco a Nelson desde hace mucho tiempo. Estuve con él hace un par de semanas. Muy a menudo se dicen estas cosas, y él es brasileño y cuando vino a Inglaterra no hablaba nada de inglés, así que probablemente tomó el sentido del humor inglés, y probablemente piensa muchas cosas que dice que podrían molestarnos o que podrían me siento un poco ofensivo... para él no es nada. Es solo parte de la conversación”, argumentó.

Ecclestone minimizó el hecho y dijo que las palabras de Nelson Piquet no son despectivas en Brasil: “Creo que lo que probablemente sucedió, conociendo a Nelson como lo conozco, ya que su hija es la novia de Max Verstappen, probablemente después de ver el accidente, probablemente explotó y lo llevó adelante. Estaba molesto con el accidente, pensando que estuvo mal y probablemente pensando que fue culpa de Lewis. Yo también lo hice, como sucede. Probablemente no sea apropiado para nosotros, pero probablemente no sea algo terrible que suceda si lo dices en Brasil... La gente habla de personas que tienen un poco de sobrepeso o un poco menos de tamaño como yo, soy bastante bajo y mucha gente ha hecho comentarios al respecto. Si lo hubiera escuchado, habría sido capaz de lidiar con eso sin demasiados problemas y me sorprende que Lewis no lo haya ignorado”.

SEGUIR LEYENDO: