Ecclestone explicó por qué llevaba un arma en su equipaje cuando fue detenido en Brasil: “Estaba jugando con ella en casa”

Ecclestone está en Ibiza junto a su esposa brasileña Fabiana (Reuters)

El ex mandamás de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, continúa disfrutando de sus lujosas vacaciones de verano. Actualmente en su casa en Ibiza, el empresario de 91 años le brindó una extensa entrevista al periódico británico Daily Mail en la que habló de todo.

Acompañado de Fabiana, su tercera esposa, y de su hijo de dos años Ace, el ex director ejecutivo de la máxima competencia automotora del mundo se pronunció acerca del episodio que vivió en el aeropuerto de Viracopos (Brasil), tras ser detenido por llevar de manera ilegal un arma de fuego mientras abordaba un avión privado con destino a Suiza.

Al mismo tiempo, también habló del presente de la Máxima y apuntó contra Lewis Hamilton, de quien cree que no está haciendo un buen papel tanto a nivel personal como de equipo.

En mayo, Ecclestone fue detenido en el aeropuerto de Brasil por portación ilegal de armas (Reuters)

El 26 de mayo, la prensa brasileña informaba que Ecclestone había sido detenido en el aeropuerto de San Pablo, antes de abordar un vuelo privado con destino a Gstaad (Suiza). Aquel día, la Policía había encontrado en su equipaje una pistola LW Seecamp de calibre 32 no documentada durante el control por rayos X. Posteriormente fue al centro de detención en donde debió dar explicaciones además de pagar una fianza.

Un mes después de aquel episodio, el británico aseguró al periódico en cuestión que, “(El arma) La obtuve hace unos años de alguien en la Fórmula 1 y pensamos que podría ser una buena idea que Fabiana la tuviera en su bolso en caso de robo para asustar a alguien”.

“De hecho, no creo que hubiera sido de mucha utilidad. El tipo de gente que podría querer robarnos podría haber tenido armas mucho más grandes que esta pequeña cosa”, agregó sobre el revólver, que en ese momento no tenía ni cargador ni municiones.

Ecclestone, de 91 años, fue padre de Ace con Fabiana Flosi, de 45

Al ser consultado acerca del por qué empacó la pistola a la hora de abordar el avión, Ecclestone explicó: “Estaba jugando con el arma en casa. Estaba fingiendo arrestar a alguien. La puse en el bolsillo de mi camisa y me la quité. Dejé mis cosas en la cama para que las empacarán y quedó adentro. Nunca la usé, ni quise llevarla. No tenía balas”.

Una vez en el aeropuerto, “escanearon el equipaje y luego me llamaron para que revisara la maleta, dijeron que no podían abrirla hasta que yo llegara allí, y pasamos mucho tiempo tratando de encontrarla. Finalmente la encontré”, recordó el empresario, que tuvo que pagar 6.000 reales brasileños (1.144 dólares) de indemnización por la posesión del arma no registrada, que terminó siendo confiscada.

“Eso fue todo. Fueron unas horas agradables con la policía. Todos éramos buenos amigos al final. Todo fue buena publicidad. Obtuve más exposición que si hubiera cometido un asesinato”, bromeó.

Incluso reveló una anécdota que sucedió mientras estaba detenido. “Alguien me llamó mientras estaba resolviendo todo con la policía. Era una llamada de Australia o América y le dije al chico que sólo se me permitía una llamada y que podía ser esa. Le dije que en esa llamada podía hablar con un abogado o quien fuera: ‘Tu me llamaste. Así que no sé si eso cuenta’, le dije. El chico estaba completamente confundido. Ahora está pensando que estoy encerrado, le dije que me gustaba mucho la comida y pensó que tenía para seis meses dentro”.

Ecclestone habló del presente de Lewis Hamilton

Finalmente, Ecclestone se pronunció acerca del presente que está viviendo la escudería Mercedes, hoy tercera por debajo de Red Bull y Ferrari, así como también del nivel de Lewis Hamilton, heptacampeón del mundo en la Fórmula 1.

“De Russell no pensé que fuera tan bueno, pero hizo un trabajo excelente. Estoy sorprendido ¿O es un caso de Lewis haciendo un mal trabajo? Un poco de ambos”, se contestó. “Toto se está hartando un poco de Lewis. No creo que lo esté intentando, ¿verdad? Digámoslo de otra manera, Lewis no parece preocupado por perder”, consideró.

“Él no es así, tiene una naturaleza competitiva pero, para mi gusto, se lo está tomando un poco con calma. No creo que esté ayudando activamente a George. No creo que esté haciendo nada. No creo que le importe demasiado. No está preparado para esforzarse en ganar como lo hizo”, sentenció.





