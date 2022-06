Lewis Hamilton pidió cambiar las “mentalidades arcaicas” tras el término racista que utilizó Nelson Piquet

Lewis Hamilton se pronunció a través de su cuenta de Twitter (Reuters)

Después de la trascendencia que tuvieron las polémicas declaraciones que realizó el ex piloto brasileño Nelson Piquet, Lewis Hamilton se pronunció al respecto y pidió cambiar las “mentalidades arcaicas”.

La Fórmula 1 y la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) condenaron el lenguaje racista al hacerse viral esta semana algo que el sudamericano había dicho meses atrás, pero que no trascendió en su momento. “Esto va más allá del lenguaje. Estas mentalidades arcaicas deben cambiar, no tienen lugar en nuestro deporte. He estado rodeado de estas actitudes y sido acosado toda mi vida”, expresó Hamilton en un tuit. “Ha habido suficiente tiempo para cambiar. Llegó la hora de tomar medidas”, añadió.

Al mismo tiempo, el heptacampeón del mundo, agregó una frase en portugués: “Vamos focar em mudar a mentalidade” (Enfoquémosnos en cambiar de mentalidad”). Además respondió a otro tuit en el que se usó un insulto para aludir a Piquet, el gran piloto tricampeón mundial, que hoy tiene 69 años.

Al comentar un choque entre Hamilton y Max Verstappen en el GP Británico del año pasado, Piquet, cuya hija Kelly es novia de Verstappen, usó la expresión “neguinho” (negrito en portugués) en una entrevista en vídeo concedida a la web Motorsports.com en octubre de 2021: “El negrito metió el auto y lo dejó porque no tenía cómo pasar a dos autos en esa curva. Jugó sucio. Su suerte fue que solo el otro (Verstappen) se jodió”, había declarado.

La expresión es considerada de mal gusto y ofensiva. El comentario de Piquet no tuvo repercusión en su momento, pero súbitamente se hizo viral después de que el ex corredor pasease al presidente brasileño Jair Bolsonaro, de quien es firme partidario, por Brasilia.

“El lenguaje discriminatorio o racista es inaceptable en cualquier forma, no tiene lugar en la sociedad. Lewis es un embajador increíble de nuestro deporte y merece respeto”, afirmó la F1 a través de un comunicado. “Sus incansables esfuerzos por aumentar la diversidad y la inclusión son una lección para muchos, algo con lo que estamos comprometidos en la F1″, agregó.

La FIA, por su parte, dijo que “condena enérgicamente todo lenguaje o comportamiento racista o discriminatorio, que no tienen lugar en el deporte ni en la sociedad en general. Expresamos nuestra solidaridad con Lewis Hamilton y nuestro total apoyo a su compromiso con la igualdad, diversidad e inclusión en los deportes de motor”.

Mercedes, escudería del piloto británico, también reaccionó en Twitter: “Condenamos en los más enérgicos términos toda utilización de un lenguaje racista o discriminatorio del tipo que sea. Lewis ha sido la punta de lanza de los esfuerzos de nuestro deporte para combatir el racismo, y es un verdadero campeón de la diversidad, dentro y fuera de las pistas”, remarcó el texto.

Hamilton se implicó de manera considerable con el movimiento Black lives Matter en 2020. Gracias a su iniciativa, varios pilotos posaron con una rodilla en el suelo antes de varias carreras en señal de apoyo, y el color de los monoplazas de Mercedes pasó de gris al negro hasta el final de la temporada 2021.

Hace dos años, el británico criticó los comentarios “ignorantes y mal educados” del ex jefe de la F1 Bernie Ecclestone, quien dijo que “en muchos casos, las personas de raza negra son más racistas” que los blancos.

SEGUIR LEYENDO