La reacción de Messi ante la levantada del Real Madrid contra el City en medio de la transmisión en vivo del Kun Agüero

* El mensaje de Messi y la respuesta de Agüero en la transmisión del partido

Lionel Messi apareció en la transmisión por streaming de los comentarios de Sergio Agüero en la victoria del Real Madrid 3-1 sobre el Manchester City, por la segunda semifinal de la Champions League que se jugó en el Estadio Santiago Bernabéu. La Pulga le escribió a su amigo y le hizo una broma en el momento en el que su ex equipo ya estaba abajo en el marcador, y el Kun contó todos los detalles y le respondió en vivo.

“Me escribió Leo”, le contó Agüero a Carlos Tevez, quien fue el comentarista invitado y también jugó para los Ciudadanos. “¿Qué dice Leo?”, preguntó el Apache. El Kun respondió: “Me puso ‘dejate de joder, boludo. No puede ser…'”. Luego le mandó un audio al rosarino que siguió las instancias desde París: “¿Qué pasa pa? Estoy acá laburando y en realidad estoy recaliente. La verdad que no se puede creer. Encima le mando un audio a Ibai (Llanos) diciéndole ‘qué suerte que tenés, qué orto’, y nos hacen un penal. No se puede creer”.

Luego Agüero quiso descontracturar el momento y le dijo a Tevez, “le mando una foto a Leo. Se está cagando de la risa”. Una vez enviada la imagen le mandó otro audio a Messi: “Bueno guacho, hablamos. Estoy en el stream. Chau pa”.

En el final de la transmisión, Aguero recordó que el partido entre la Argentina e Italia iba a ser transmitido por ESPN y Star+ (la plataforma donde hace su streaming) y le hizo un pedido a Messi para el encuentro ante la Azzurra: “¡Leo, hacé un gol!”.

El Kun tuvo momentos de furia durante el partido y en particular con algunos errores del City y las decisiones arbitrales que favorecieron al Real Madrid. El peor momento para el ex delantero de Independiente llegó en el alargue. Allí le mandó el mencionado audio a Ibai Llanos, el conocido streamer que es hincha del equipo merengue: “Cómo debe estar Ibai. Le voy a mandar un audio: ‘Ibai, pedazo de gil, tenés un orto mal, dos goles en dos minutos. Ibai: ¡Te mato, te juro que te mato!’”, le dijo en tono de broma.

Cuando el Real Madrid tuvo el penal a favor, el Kun confesó que sintió algo parecido al día que debió dejar el campo de juego en su último partido como profesional: “Me está agarrando lo mismo que cuando tuve taquicardia. Me duele el pecho”. Tevez lo tranquilizó y le dijo “dejate de joder”.

Luego del gol de Karim Benzema y Aguero reconoció la puntería del francés: “Qué bien que lo pateó”, sentenció.

Es posible que el contacto con Messi haya ayudado a alivianar el dolor a Agüero por la derrota del equipo en el que le jugó una década y es un referente histórico. Incluso marcó el gol que le valió una Premier League luego de 44 años.

