Quién es Anita Álvarez, la atleta que protagonizó un dramático momento en el Mundial de Natación

Anita Álvarez, nadadora mexicoestadounidense. Foto: AFP/Oli Scarff

La nadadora estadounidense y con orígenes mexicanos, Anita Álvarez marcó el momento de mayor drama en el Campeonato Mundial de Natación que se lleva a cabo en Budapest, Hungría. O por lo menos en lo que va del desarrollo de la competencia. La deportista perdió el conocimiento durante el término de la ejecución de su presentación en la piscina por lo que tuvo que ser rescatada por su entrenadora.

Se trata de Andrea Fuentes, cuatro veces medallista olímpica por España y luego entrenadora de Estados Unidos, fue quien dio socorro en primera instancia a Álvarez que permanecía desfallecida en el fondo de la alberca. Luego de sacarla a flote, finalmente fue auxiliada por los socorristas del recinto. Más tarde se informó que la nadadora se encontraba en buenas condiciones, sin mayor peligro.

Anita es una nadadora artística de 25 años de edad con ascendencia mexicana que compite principalmente en la especialidad de nado sincronizado. En su trayectoria ha representado en dos ocasiones al equipo nacional de la categoría por las Barras y las Estrellas en justas olímpicas: Río 2016 y Tokyo 2020 (no pudo conseguir ninguna presea).

Anita Álvarez, nadadora mexicoestadounidense.

En 2014 compitió por primera vez como profesional en los Campeonatos Mundiales Junior y un año más tarde, en 2015, lo hizo en el Mundial de Natación que se realizó en Kazan, Rusia. En 2016 fue reconocida como la mejor nadadora sincronizada de los Estados Unidos junto a Mariya Koroleva. Tres años después, Álvarez compitió por su país en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 donde consiguió dos preseas de bronce: la primera en nado sincronizado por parejas y la segunda en sincronizado por equipos.

Momento del desmayo

Durante el turno de la atleta mexicoamericana en el agua de Budapest por la disputa de la final del solo libre de natación artística (donde terminó séptimo lugar), se presentó una de las imágenes más dramáticas del deporte mundial en épocas recientes: la deportista inconsciente en el fondo de la piscina. Aunque instantes después se supo que Álvarez no tuvo mayor dificultad para recobrar el sentido, la impactante escena quedó registrada por diversas cámaras.

“Anita está mucho mejor, ya está a tope. Ha sido un buen sustito, la verdad. Me he tirado al agua otra vez porque veía que nadie, ningún socorrista, se tiraba. Me he asustado un poco porque no respiraba, pero ahora está muy bien. Tiene que descansar. Mañana descansará todo el día y estará muy bien para la final de equipo”, dijo la entrenadora española Andrea Fuentes, horas después de los sucedido.

A pesar de todo, la nadadora se mantiene en la alineación que disputará la final de nado sincronizado por equipos el viernes 24 de junio (aunque ello puede ser modificado todavía). Sin embargo, el hecho ha cobrado relevancia debido a que no es la primera vez que le sucede algo parecido a Álvarez. En 2021, la atleta se desmayó durante una prueba en un torneo clasificatorio olímpico realizado en Barcelona, España.

