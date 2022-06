Nick Kyrgios cuestionó la nueva regla que pondrá en práctica la ATP en el tenis: “Se pierde la belleza de este deporte”

Kyrgios se mostró en desacuerdo con la nueva regla que implementará la ATP (Reuters)

El tenista australiano Nick Kyrgios volvió a ser protagonista de un nuevo episodio en el mundo del tenis profesional después de mostrarse públicamente en contra de la regla de la ATP que entrará en acción después del final de Wimbledon hasta fin de año.

A partir del próximo 11 de julio se introducirá a modo de prueba el coaching, una norma que le permitirá a los entrenadores involucrarse en el partido de sus jugadores para dar indicaciones y sugerencias, algo que se venía haciendo pero por el que los tenistas se veían apercibidos por los jueces de silla.

Sobre éste tema se pronunció el actual número 45 del ránking en sus redes sociales. El oriundo de Canberra, que no tiene entrenador, le respondió por Twitter a Patrick Mouratoglou, ex coach de Serena Williams y que ahora trabaja con Simona Halep, después de defender la nueva implementación.

“Felicitaciones a la ATP por ‘legalizar’ una práctica que se ha llevado a cabo en casi todos los partidos durante décadas. No más hipocresía”, escribió el francés de 52 años.

“Totalmente en desacuerdo”, fue la inminente respuesta del Bad Boy del circuito, quien consideró que esta norma hace que el partido pierda “uno de los rasgos únicos que ningún otro deporte tenía’'.

“El jugador tuvo que resolver las cosas por su cuenta. Esa era la belleza de eso. ¿Qué sucede si un jugador de alto nivel juega contra un jugador de bajo rango que no tiene o no puede pagar un entrenador?”, le preguntó.

“Además de asegurar consistencia en el deporte para beneficio de jugadores y aficionados, esta fase de pruebas también intentará incrementar los momentos de intriga y cercanía para mejorar la experiencia de los espectadores”, explicó la organización a través de un comunicado oficial.

El ex entrenador de Serena Williams avaló la nueva regla que pondrá en práctica la organización (Usa Today Sports)

El comentario de Mouratoglou causó muchas repercusiones en el ambiente del tenis. Otro de los que también respondió a ese tuit, fue el ex doblista australiano Todd Andrew Woodbridge: “Es muy decepcionante ver que un entrenador de tan alto perfil admite abiertamente que ha infringido las reglas de nuestro deporte durante tanto tiempo.

Si bien optó por no responderle a Kyrgios, el entrenador galo cuestionó las palabras del ex tenista: ¿Por qué niegas la evidencia de que el ‘coaching’ ocurre todos los días en las canchas? Tratas deliberadamente de hacerme quedar mal y acusarme? Esto es decepcionante…”

“Bueno, honestamente puedo decir que mis entrenadores no me ayudaban desde la grada”, sentenció el ex integrante de la reconocida dupla de los Woodies.

En lo que respecta a Nick Kyrgios, hasta el momento viene de disputar el torneo de Mallorca, donde llegó a octavos de final, pero se tuvo que bajar por un problema abdominal para no comprometer sus opciones en Wimbledon.





